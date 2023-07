SUD Lisboa: Vida boa com vista de rio

Impõe um certo respeito entrar no SUD Lisboa, grandes portas pesadas e imponentes, um sorriso à chegada que nos encaminha para as suas grandes salas, decoradas de forma imponente, mas com uma certa leveza que tão bem vai com a brisa do rio que passa mesmo em frente, e no verão é um sonho quando correm as grandes portas de vidro e estamos praticamente na rua. Para não falar da piscina infinita no terraço de onde se avista todo esplendor do Tejo, num dos mais belos postais de Lisboa.

O SUD recebe bem mais de duas dúzias de pessoas, mas não se tem a sensação de enchente. Esse é um dos seus segredos, tem imenso espaço e respiração, mas as mesas do restaurante têm um bom afastamento e a luz certa para assegurar o conforto e a privacidade. É o lugar de convívio de "diplomatas, empresários, jet setters e trend setters", diz-nos à chegada Nassir Amirali, que dirige a comunicação do SUD para o grupo hoteleiro SANA, "mas também famílias." E deixa escapar que por ali já se encontraram a relaxar Alicia Vikander e Michael Fassbender, Monica Belluci ou os filhos de Madonna, que frequentavam a piscina quando a estrela pop morava por cá. Até o costureiro Valentino comemorou aqui um dos seus aniversários, e consta que foi um festão super glamouroso.

"O que não falta na carta são opções de grande indulgência, com muita oferta de mariscos e peixe". Foto: D.R

O SUD divide-se em diferentes conceitos: o Hall, onde se fazem estas grandes festas, (sim, também casamentos), se organizam lançamentos e eventos de todo o género (o serviço é "chave-na-mão"), e o referido Pool Lounge, que não experimentámos, mas podemos ter uma pequena ideia da delícia que é passar um dia numa das melhores piscinas da cidade – é de água salgada! - e beber uma bebida de fim de tarde naquele terraço desafogado que parece pairar sobre o rio. O terceiro é o SUD Lisboa Terrazza que a MUST foi conhecer, cozinha de inspiração mediterrânica, perfeito para um almoço de negócios ou para um longo jantar. Foi neste ambiente descontraído e sofisticado que experimentámos um dos melhores carpaccios de robalo da cidade. Fresco e aromático como se quer, com aroma de citrinos, maçã Granny Smith, coentros e pequenas flores, a entrada ideal para os dias mais quentes, e enquanto se passa de um copo de champanhe para um bom vinho branco.

Depois provámos a sua versão de ovos rotos, comida de conforto, bem feita e sem peneiras, e voltámos ao robalo, a conselho do chef, numa excelente versão curada. O que não falta na carta são opções de grande indulgência, com muita oferta de mariscos e peixe, que arriscamos dizer que são o seu forte e tão bem se enquadram na beira-rio, mas também há um pequeno menu de carnes e de pastas e risottos. A acompanhar, um casal passeia docemente entre as mesas e canta clássicos de jazz, uma voz por vezes tão límpida que se confundia com uma gravação.

"Pode deixar-se ficar no bar, a carta de bebidas e cocktails". Foto: D.R

A seguir, pode deixar-se ficar no bar, a carta de bebidas e cocktails como se imagina, é excelente e infindável como as vistas do SUD. A comemorar o seu sexto aniversário, está em destaque o cocktail Passiflora que consta ter sido o mais amado pelos seus clientes em 2022: pisco, maracujá e baunilha. Para além dos clássicos, existe uma lista de seis cocktails de assinatura, mocktails (sem álcool), aperitivos, e todos os bons companheiros de conversa que, a pedido, podem ser acompanhados de uma selecção de cigarrilhas ou charutos que, como se sabe, ajudam a pensar e a admirar as vistas.

Este ano, quem por aqui passar pode usufruir do programa SUD Pool Experience, disponível mediante reserva (o valor é de €95 por pessoa e inclui uma espreguiçadeira ou poltrona reservada durante todo o dia, um serviço de snacks finger food com sumo natural e café a partir das 11h30 e ainda snacks ligeiros com flute de espumante ou cocktail a partir das 16h).

O Sud tem uma "piscina infinita no terraço de onde se avista todo esplendor do Tejo". Foto: D.R

Quem optar pela experiência premium das 10h às 18h todos os dias e aos domingos o horário estende-se até às 21h, com a Sunset Pool Experience para os amantes do pôr do sol. Durante a manhã, das 10h às 12h, o SUD Pool Lounge disponibiliza um serviço de finger snack para todos os que estejam a desfrutar do espaço, mesmo que não estejam a frequentar a piscina. Há ainda live shows todas as quartas e sextas-feiras no SUD Lisboa Terrazza e nos restantes dias com a atuação de cantores ao vivo no horário de jantar e com DJ Guest aos sábados a partir das 22h30.

Onde? Pavilhão Poente, ao lado do MAAT, Av. Brasília, Lisboa Quando? Todos os dias aberto das 12h às 2 da manhã.