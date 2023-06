Cavalariça Évora, a nova razão para visitar a que será Capital Europeia da Cultura em 2027

Interior da Cavalariça Évora, no Paço dos Duques de Cadaval. Foto: Cavalariça Évora

Chef Bruno Caseiro Foto: Cavalariça

O pão tipicamente alentejano e de fabrico próprio. Foto: Cavalariça Évora

Orelha de porco, confecionada de uma maneira muito 'sui generis'. Foto: Cavalariça Évora

Empanadas de ensopado de borrego Foto: Cavalariça Évora

Polvo grelhado Foto: Cavalariça Évora

Couve-flor grelhada, um dos pratos vegan. Foto: Cavalariça Évora

Corvina com ervilhas e favas. Foto: Cavalariça Évora

Chocos com tinta Foto: Cavalariça Évora

Gelado de frutos vermelhos. Foto: Cavalariça Évora

Palácio dos Duques de Cadaval, Rua Augusto Filipe Simões, Évora. Quando?

O projeto Cavalariça - sim, porque está sempre em constante evolução - conhecido pelos seus dois restaurantes na Comporta e em Lisboa, abriu o terceiro espaço em, em junho de 2022. Trata-se de uma feliz parceria com o, que contou com uma remodelação da zona de restauração: um novo design de interiores pore um pátio em estilo andaluz por. Ambos quiseram destacar oscriados pela artista sul-africanaque, em 2018, pintou as colunas, arco e parede do pátio com as suas formas tribais.Naconta-se com a experiência e sabedoria do, que partilha a sociedade da Cavalariça com Filipa Gonçalves e Christopher Morrell. As sugestões culinárias são muito diferentes dos sabores que se encontram nos outros restaurantes do grupo. Aqui, preservam-se os, até para manter a identidade da Cavalariça, mas pensados de formas bem distintas daquilo a que estamos habituados. Este é, talvez,A Cavalariça Évora situa-se no centro da cidade e pretende ser uma referência e atração para a cidade. A ementa contém, fáceis de reconhecer e capazes de satisfazerem os paladares mais conservadores. Em Évora, as entradas incluemmaioritariamente feito de farinha de trigo, um pouco de centeio, uma massa mais densa, miolo e a crosta espessa pela qual este pão é conhecido. O pão de milho com farinha de centeio é outra joia das entradas."Quando começámos a pensar nos petiscos para aqui, uma das coisas que nos ocorreu foi tornar o início da refeição mais alentejana. Numa lógica de ir picando, e ir provando", começou por revelar o chef Bruno Caseiro. Opartiu do prato Coelho à São Cristóvão, este cozinhado a baixa temperatura, laminado fininho e ligeiramente avinagrado. Assão feitas na hora, com ovo, batata e cebola (tudo de origem biológica) e são super cremosas.também é servida em formato mais moderno – é salgada, depois prensada durante uma noite, no dia a seguir é panada e frita - com maçã, maionese de alho assado e rama de aipo em pickle. Assão feitas com massa típica, recheadas com ensopado de borrego, um bocadinho mais picante.A criação de, receitas ancestrais eé um processo levado a cabo por uma equipa diversificada a nível regional, cultural e internacional. Os produtos utilizados são uma porta de entrada para o que de melhor se faz no Alentejo, uma das localidades mais progressistas do país no que diz respeito à. O, por exemplo, é elaborado com carne mertolenga da, quinta dedicada àdesta raça de vaca. O tártaro é feito com atum curado no restaurante e queijo de ovelha (Monte da Vinha), conhecido como o "Queijo da Joana".foi inicialmente inspirado no, mas foi adaptado para combinar os sabores da tradicional caldeirada. O elemento principal do prato – o grão-de-bico – é da Bio Alentejanices. A Cavalariça Évora também colabora com projetos como I'm Cheese, Val das Dúvidas, umem Montemor, umde rio em Alqueva e a Nutrifresco. A responsabilidade pelaestá também a cargo de uma alentejana, Donatília Vivas, que tem quase uma década de experiência na Fundação Eugénio de Almeida, conhecida por Adega Cartuxa, e Esporão.Um dos pratos vegetarianos que provámos foi o de, pincelada com uma marinada com alho fermentado, que lhe dá um toque adocicado, numa cama de creme do mesmo alho confitado e puré de couve toscana. A couve flor é acompanhada por uma salada de feijão frade - pickle de couve flor que leva mostarda e é feito como se fosse um bechamel, feijão frade cozido, chalota e ervas aromáticas. Também experimentámos as, mas este é um prato que não é servido durante o verão. Migas feitas com pão alentejano, morcela grelhada lentamente, espargos salteados, e com o talo mais grosso dos espargos é feita uma vinagretta. A ideia do ovo estrelado em cima foi inspirada nos ovos rotos.Dos pratos de peixe, destacamos acom ervilhas e favas na base. Tem um molho de espumante, com chalotas e especiarias, crême fraiche, caldo de peixe e com um bocadinho de iogurte. Também oé divinal. É servido numa base de batatas novas alentejanas, assadas em sal com cinza, e um esparregado de nabiças. Basicamente o choco é assado, fumado, laminado e salteado. É uma espécie de chocos com tinta, mas feitos de uma maneira muito distinta.Das, tivemos oportunidade de provar uma das preferidas de verão. Umfermentadas, com um toque de amêndoa amarga. O gelado é servido com uma compota de mirtilos fermentados, muita fruta fresca (framboesas, mirtilos, amoras), com um granizado de manjericão roxo. Outra das sobremesas é uma, numa calda de laranja efusionada com camomila, mel e azeite, e um gelado de camomila.Quartas e quintas-feiras das 19h às 22h. Sextas e sábados das 13h às 14h30 e das 19h às 22h. Domingos das 13h às 14h30.