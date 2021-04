Se ainda não quer ir à esplanada, estes restaurantes têm take-away

Nómada Lisboa

Muito provavelmente já conhece o Nómada Avenidas Novas, restaurante de sushi e comida contemporânea e um dos espaços mais cool da capital. O restaurante adaptou-se ao confinamento com uma carta de take away semelhante à normalmente oferecida, que continua a estar disponivel. Sugerimos que prove os tatakis de atum (€4) o carpaccio de lírio (€13,5), os gunkan especiais do chef (€12) e ainda o mil-folhas de salmão e legumes (€13). Termine com o fofo de chá verde (€6,5), sobremesa bestseller da casa. As encomendas podem ser feitas através da Uber Eats, que entrega num raio de 6km ou ligando diretamente para o restaurante que faz entregas na Grande Lisboa sem taxa adicional. Funciona das 12h30 às 15h e das 19h às 22h30 durante a semana e das 13h às 15h30 e das 19h às 22h30 ao fim de semana. Onde: Av. Visc. de Valmor 56 E, Lisboa Contacto: 917 779 737

Nómada

Umikai

Dos mesmos proprietários do Nómada Lisboa, o Umikai surgiu em 2020, como restaurante de sushi e poke bowls, exclusivamente de take away e delivery. Já em 2021 apareceu o Umikai Caparica, na Margem Sul, com a mesma carta. Aqui, conte com "comida saudável, ideal para um almoço mais leve ou para um date". Funciona perfeitamente através da Uber Eats, por contacto telefónico ou pelo site, que oferece a taxa de entrega. Onde: Rua Odette de Saint-Maurice 3ª, Lisboa | Rua Alexandre Cabral 8B, Charneca da Caparica Contacto: 912 968 588

Umikai

O Velho Eurico

Os chefs Ana Leão e Zé Paulo Rocha conheceram-se no final de 2020 e uniram talentos para lidar com a pandemia de frente. Adotaram O Velho Eurico como um projeto seu, entretanto galardoado com o prémio da Mesa Marcada. Com o confinamento decidiram fazer take away e entregas em casa. Aliás, a personalização não poderia ser maior já que é o próprio Zé que trata deste processo, pelo que as encomendas vêm com bilhetes personalizados escritos à mão. Estas devem ser feitas até às 22h de domingo e terça-feira, sendo as entregas feitas durante a semana. O menu é de acordo com a mood dos chefs para o dia, mas conte com comida bem portuguesa. Pode sempre contactá-los via Instagram. O restaurante está aberto para take away das 12h30 às 15h e das 20h às 23h. Onde: Largo São Cristóvão 3 e 4, Lisboa Contacto: 218 861 815

O Velho Eurico

The Therapist

A primazia por comida saudável, natural e com consciência ecológica a que nos habituou o The Therapist mantém-se, agora também com serviço de take away e entrega è disposição. O restaurante, que zela pelo seu bem-estar através de uma cozinha que privilegia os alimentos de origem natural, continua aberto com as devidas regras de segurança, das 9h às 16h para take away e delivery. Mas há mais: a mercearia e loja online continuam a funcionar, atualmente com uma novidade especial. São os cabazes de frutas e vegetais The Therapist, nas versões Immunity, Power, Mind e Reset a €24,90 e ainda os kits Reset, com os essenciais para desintoxicar o organismo, para um ou três dias, nos valores de €39 e €129, respetivamente. Onde: R. Rodrigues de Faria 103, Lisboa Contacto: 913 648 993

The Therapist

Grupo Quina

O reconhecido Chef português Vítor Sobral, que já havia falado à Must a propósito do futuro da restauração, volta a apostar na solução take away. Para além do cardápio habitual da Peixaria da Esquina com que poderá estar familiarizado, o chef vai propondo periódicamente algumas sugestóes, que podem ir desde desde o arroz de cabidela ao peixe no forno com berbigão tomate e coentros. Outra opção muito interessante são os pratos pré-confecionados, embalados em vácuo para serem cozinhados em casa. Funciona de quarta a sexta das 12:00 às 15:30 e das 19h às 20h para delivery e take away; e das 20h às 21h apenas para delivery. Por sua vez, ao fim de semana está aberto das 12h as 13h para delivery e take away e das 13h as 15h e das 19h as 21h somente para delivery. Onde: R. Correia Teles 56, Lisboa Contacto: 912 946 155

Grupo Quina

Zunzum Gastrobar

Na mesma linha, também a chef Marlene Vieira, especialista numa cozinha mais tradicional, mas sempre com grande recurso à criatividade e a receitas e ingredientes lusos, se soube adaptar à pandemia. No seu site é possível fazer pedidos de duas formas: para recolha no restaurante ou para entrega ao domicílio. Tanto as entradas como os pratos principais podem ser prontos a consumir ou de forma a serem finalizados em casa. Deleite-se com um ceviche de espadarte rosa (€10), seguido de uma perna de pato assada (€14) e termine com a sobremesa texturas de chocolate (€5). Está a funcionar das 12h às 21h, de segunda a domingo. Onde: Av. Infante D. Henrique Doca, R. Jardim do Tabaco, Terminal de Cruzeiros, Lisboa Contacto: 915 507 870



Zunzum Gastrobar

Grupo Non Basta

Tanto o restaurante Pasta Non Basta em Avalade e Avenidas Novas como o Memória em Campo de Ourique decidiram arriscar e dar a conhecer os novos pratos da casa mesmo em época de confinamento. As novidades vão assim diretamente para o seu lar, seja por via take away ou delivery. Para o primeiro espaço são três as surpresas, entre elas o ravioli di cavolfiore e gamberetti (massa recheada com couve flor e mascarpone, com gambas salteadas e limão, €13). Já no Memória há cinco novidades, entre elas a pizza di Stagione (mozzarela fiordilatte, alcachofras, stracciatella, prosciutto cotto e cogumelo, €13) ou a sobremesa cheesecake de mascarpone com framboesas e calda de limão (€6). Outra atração são os kits DYI de pizza, um produto bestseller da primeira quarentena, que veio para ficar. Ambos os restaurantes estão abertos das 12 às 22h30. Onde: R. Marquesa de Alorna 17 B, Lisboa (Alvalade); Av. Elias Garcia 180 b, Lisboa (Avenidas Novas); R. 4 de Infantaria 26a, Lisboa (Campo de Ourique) Contacto: 217 979 214

Gupo Non Basta

Epur

O chef Vicent Farges continua ocupado mesmo com o encerramento temporário do Epur. Agora é aproveitar uma cozinha de topo, seja em refeições de almoço ou jantar, no conforto do lar. E que bem que sabe, nesta primavera. Creme de castanhas com trufas pretas? (€12) Check. Guisado de veado com touriga nacional? (€36) É para já. Acabar a noite com chocolate, amendoim e caramelo salgado? (€18) Sim, por favor. As encomendas podem ser feitas de segunda a sexta entre as 9h e as 14h, pelo que as entregas são feitas ao sábado entre as 13h e as 15h, para um valor mínimo de €55 para Lisboa e €80 para Cascais, Estoril e Oeiras. O take away funciona sexta e sábado entre as 12h e as 13h. Onde: Largo da Academia Nacional de Belas Artes 14, Lisboa Contacto: 213 460 519

Epur Foto: Luis Ferraz

Coyo Taco

E quem disse que não pode comer os tacos preferidos do ex-presidente dos EUA (Obama não Trump), em sua casa? 2021 trouxe um novo confinamento, mas o espirito do mexicano do Coyo Taco mantém-se inalterável. Aliás, alguém falou em comfort food? A ementa para delivery e take away continua disponível para uma maior personalização, no entanto se estiver com dúvidas opte pelos menus fixos de entrega ao domílicio como o "Are you taco to me?" de €22,40 com acesso a Coyo Guacamole, tacos Pollo al carbon (2 unidades) e tacos Al Pastor (2 unidades) ou o Veggie Lover, composto por Coyo Guacamole, Burrito Hongos e Tacos Quinoa (2 unidades por €27,90), ambos para duas pessoas e com 10% de desconto. Para recolher em restaurante, pode fazê-lo de segunda a sexta das 12h às 16h e das 19h às 20h e aos sábados e domingos das 12h às 17h. Já a entrega ao domicílio pode ser feita através das plataformas Uber Eats, Bold Food e Glovo, de segunda a sexta entre as 12h e as 16h e as 19h e as 22h e aos sábados e domingos das 12h às 22h. Onde: R. Dom Pedro V 65, Lisboa (Princípe Real) e R. Ribeira Nova 36, Lisboa (Cais do Sodré) Contacto: 210 529 201

Coyo Taco

Yohei

O antigo restaurante Hanaya do Lumiar mudou, e agora designa-se Yohei, numa bonita homenagem um dos chefs pioneiros no sushi, Hanaya Yohei. Aqui vai encontrar uma renovada carta de sushi de fusão, mas não com recurso a queijo creme e morangos mas sim com outros ingredientes como foie grais, trufa ou ostras. A ideia, segundo Giscard Muller, o novo gerente, é mesmo atrever-se no paladar e fugir aos combinados pré-feitos do costume. Para além do serviço de take away, possível todos os dias das 12h30 às 15h e das 19h30 às 22h30, o restaurante também faz entregas num raio de 10 km a partir da sua morada na Quinta das Conchas, para além da presença nas plataformas Uber Eats e Glovo. Onde: R. Manuel Marques 16, Lisboa Contacto: 210 938 343

Yohei

Chutnify

O Chutnify abriu agora o sexto restaurante do grupo, o Chutnify Cascais. Para quem não está familiarizado, trata-se de um dos melhores espaços para se deliciar com especialidades inteiramente indianas. E agora, como os próprios referem "A Índia chegou à Vila". Os serviços de take away e delivery funcionam a 100%. A entrega é feita pelo próprio restaurante em Cascais e arredores ou via Uber Eats. Funciona de terça a sexta das 18h às 22h e ao fim de semana das 12h às 15h e das 18h às 22h. As encomendas podem ser feitas por telefone ou no site. Onde: Rua Afonso Sanches, 53, Cascais Contacto: 218 090 774

Chutnify

Pap’Açôrda

Se há local em plena Lisboa que manteve o seu lugar cativo junto dos consumidores, mesmo com o confinamento, foi o Pap’Açôrda. O restaurante que prima pela qualidade gastronómica, indo muito além do ex-líbris que são as suas açordas, tem disponível o serviço de entrega em casa, via Volup, Uber Eats ou Glovo, de terça-feira a sábado no horário das 12h30 às 21h30. O menu é vasto: conte com entradas como paté de santola com tostas (€9,50) ou carapaus alimados à Algarvia (€7,50). Siga para um bacalhau fresco escalfado à Brás (€19,50) ou uma açorda de gambas (€19) se estiver numa onda de peixe ou opte antes por um lombinho de porco preto corado com pimentão e migas de broa da Beira (€17,50) se preferir carne. Por fim, fique-se pelo cheesecake de caramelo salgado com amêndoa tostada (€4,50). Depois, é só disfrutar. Onde: Av. 24 de Julho 49, Lisboa (Time Out Market) Contacto: 213 464 811

Pap’Açôrda

Sauvage



O restaurante Sauvage adicionou recentemente 12 novos pratos à sua carta. A qualidade dos ingredientes provenientes do mar e da terra a que nos tem habituado mantém-se, num menu vasto onde pode optar por um bao de leitão desfiado, com batata palha caseira, redução de laranja, e maionese de pimenta (€9,50) para entrada; uma empada de perdiz com massa folhada, couve coração, molho de foi gras, cogumelos e trufa (€17,50) como prato principal; e para finalizar uma mousse de queijo, doce de figos secos, crumble e uma redução de vinho da madeira (€5,50). Em pedidos superiores a €30, o Sauvage oferece uma garrafa de vinho Ribeiro Santo branco, tinto ou rosé. Mas há mais uma novidade especial: para complementar esta refeição, pode escolher entre as quatro propostas de cocktails do irreverente bar lisboeta A Tabacaria, que nesta fase se uniu ao Sauvage. Inebrie-se com o The Pandan Thyme, uma mistura de 100% de agave azul, tequila Altos Reposado, Martini Ambrato e xarope de tomilho (€7,50). O regime de funcionamento do restaurante em take away ou entregas próprias é entre as 12h30 e as 22h30, sendo que a taxa de entrega nos concelhos de Lisboa é gratuit. Está ainda presente na Uber Eats, Glovo, Bolt, Volup e NoMenu. Onde: Av. António Serpa 9, Lisboa Contacto: 211 345 998

Sauvage

Bowlsta

Este é um restaurante novo na cidade, abriu no início de 2020, e vai funcionar unicamente com delivery e take away. O seu propósito maior é a sustentabilidade, da forma mais criativa que possa imaginar. As cozinhas onde são confecionados os pratos funcionam a energia renovável, as entregas são feitas em scooters elétricas e até o packaging foi concretizado com materiais biodegradáveis. Pelo caminho, ainda há um projeto associado aos clientes, para a plantação de árvores. Quanto ao menu, é essencialmente composto por bowls, mas também há espaço para saladas e sobremesas. Sugerimos que prove o Satay Chicken Bowl (€9,99) ou mesmo o Classic Salmon Poké (€9,99), até agora bestsellers da casa. Pode fazer as encomendas pelo site do restaurante. Em todos os casos, não há taxa de entrega, pelo que no momento, esta é feita num raio de 4km a partir da Avenida da Liberdade, a sua morada oficial. O horário de funcionamento é das 11h30 às 14h e das 19h às 22h, durante todos os dias. Onde: Calçada de Santo António 9-5, Lisboa Contacto: 911 091 469

Bowlsta

Noori

Este clássico celebra 12 anos. E com o aniversário, a primeira novidade que se destaca a entrar no menu é o Combi12 (€11,95), um combinado com os produtos best sellers, composto por um Noori salmão filadélfia, quatro makis fresh, quatro hosomakis de salmão e quatro hot philadelfia. Outra das novidades é o CombiSalmão (€12,95). Mas a grande novidade são os tacos (€5,95): de salmão, à chef e de atum. Entra também na carta o uramaki 12 anos aqui o salmão é protagonista, com manga e abacate, como elemento crocante, chips de batata doce. Para terminar a refeição da melhor forma, está de regresso à carta do Noori um taco com nutella e morango (€3,50), a sobremesa perfeita. Depois das entregas UberEats, Glovo e Bolt Food, já pode encomendar Noori através do site www.noori.pt e da nova app Noori Sushi.