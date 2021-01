6 ideias para se distrair durante o confinamento

Perante um cenário que já dispensa apresentações, o mais importante é não se deixar levar nem pelo tédio, nem pela neurose, provocados pelas atuais circunstâncias. Até porque, se pensar bem, quantas vezes se vem queixando, ao longo da sua vida, de que "não tem tempo para nada?". Tire partido, na medida do possível, do panorama, e aproveite para fazer aquilo de que tanto gosta, mas que raramente tem tempo para fazer. Sejam workshops, tours virtuais, ou aulas de tudo e mais alguma coisa online. A MUST selecionou alguns programas para preencher os longos dias de confinamento.

1. Passeios e visitas (sem sair da sua sala)

Parques e tours virtuais

Alguns parques nacionais americanos têm tours virtuais, tais como o Yellowstone e o Yosemite. Também a Muralha da China oferece um tour virtual que permite "caminhar" pelas partes mais visitadas desta histórica construção.

The Nature Talks

The Nature Talks - Reconnecting People and Planet é um encontro experimental online de cinco dias onde pessoas de diferentes origens e culturas, mas com uma paixão em comum — a Natureza — se reúnem para compartilhar as suas experiências e se reconectar, entre si e com o planeta.

Quando: Entre 3 e 7 de fevereiro

Mais informações e inscrições em www.thenaturetalks.com.

Visite museus do mundo inteiro

O Google Arts & Culture lançou uma iniciativa com mais de 500 museus e galerias por todo mundo. É possível filtrar por popularidade ou por localidade — o céu é realmente o limite.

2. Aprofunde os seus conhecimentos

Estudar em Harvard? É possível

A Universidade de Harvard disponibilizou 100 cursos grátis. Com um registo no site da instituição, é possível inscrever-se para os cursos de Arte e Design; Negócios e Gestão; Ciência da Computação; Ciência de Dados; Desenvolvimento Educacional e Organizacional; Ciência Ambiental; Governo, Leis e Política; História; Humanidades; Matemática e Análise de Dados; Medicina e Saúde Pública; Religião e Espiritualidade; Ciência e Engenharia; Ciências Sociais entre muitos outros.

Saiba tudo em https://www.edx.org/school/harvardx.

Aprenda a língua de nuestros hermanos

Também é possível fazer cursos de línguas online. Casas reconhecidas, como é o caso do Instituto Cervantes, de espanhol, oferecem desde sempre versões digitais dos seus cursos.

Saiba mais no site no Instituto Cervantes.

3. Ponha a sétima arte em dia

Mubi

É um paraíso para cinéfilos. A Mubi partilha filmes produzidos pelos quatro cantos do mundo, entre obras de culto, clássicos e muitas raridades. A plataforma de streaming publica ainda colunas acerca dos seus filmes. Tudo para que sacie, como deve ser, o seu amor pelo cinema.

Quarentena Cinéfila Medeia Filmes

A pensar neste (novo) confinamento, a Medeia Filmes, em colaboração com Leopardo Filmes, traz de volta a Quarentena Cinéfila para levar o bom Cinema às casas dos portugueses, sempre online. A partir desta segunda, 25 de janeiro, e até 11 de fevereiro, começa o programa especial Raridades. São 5 filmes raros, de cinematografias distintas, para viajar pelo mundo e pelo tempo.

Mais informações acerca dos filmes a ser exibidos em: https://medeiafilmes.com

Fale com as pessoas com quem não pode estar

Aplicações como o Whatsapp permitem ligações em vídeo com mais de duas pessoas. Plataformas como o Zoom, app de videoconferência que registou um grande aumento nos downloads desde que as quarentenas foram impostas em todo o mundo, permitem encontros de dezenas de pessoas.

Algumas alternativas parecidas são o Google Hangout e o Skype. Outra ferramenta que fez sucesso no último confinamento, foi a Houseparty, que permite conversas em grupo e também conversas com outras pessoas fora dos seus contactos — se elas estiverem dispostas a isso.

4. Trabalhe a sua espiritualidade

Cerimónia da lua cheia

Há quanto tempo não contempla uma lua cheia? E uma cerimónia de lua cheia, alguma vez participou numa? Junte-se a Alex Grey, Allyson Grey e à CoSM Crew para celebrar virtualmente a última lua cheia de janeiro.

Quando: 28 de janeiro

Onde: youtu.be

Para saber mais visite a página de Facebook do evento.

Relaxe com a aplicação Calm

A vida pode parecer um pouco desequilibrada neste momento, logo é mais importante do que nunca parar para respirar. Provavelmente já ouviu falar da Calm, mas até que a experimente, não saberá realmente do que se trata e muito menos das suas vantagens. A aplicação tem música e sons para dormir e meditação guiada para acalmar a mente. Mas há mais: entre as melhores features da app estão os exercícios respiratórios. Mesmo que tenha somente cinco minutos pela manhã, pode começar o dia da melhor forma.

5. Participe em cursos e workshops online

Oito semanas para ficar em forma — sem sair de casa, naturalmente

No personal trainer or gym? No problem. E que tal trocar a má forma física causada pela quarentena por uma total dedicação à boa forma. O programa de oito semanas, Pow8r foi pensado para qualquer idade e nível de condicionamento físico. Oferece aos assinantes acesso a onze exercícios diferentes por semana, desafios diários, testes de condicionamento físico pessoal para ajudar a monitorar o progresso, e ainda conselhos e receitas nutricionais. A melhor parte? O único equipamento necessário é um peso.

Inscreva-se (ou saiba mais) em pow8r.com

Workshop: cozinha do Japão

O chef Miguel Mesquita continua a organizar viagens gastronómicas um pouco por todo o mundo. Neste fim de semana de confinamento, o chef leva os amantes da cozinha até ao Japão através de um workshop online onde irá ensinar a fazer um delicioso Yakitori e Okonomiyaki, uma espécie de panqueca japonesa.

Inscrições aqui.



Martinis em casa

Caso já se tenha perguntado, Douglas Ankrah é o homem que inventou o Pornstar Martini, em 2003. O icónico cocktail foi reinventado pelo próprio Ankrah em forma de garrafa, e chega agora à porta de sua casa no formato de um kit chiquíssimo que se divide em quatro partes. Digitalize o código QR na caixa para obter o guia dos especialistas acerca de como misturar a sua bebida na perfeição, et voilà!

Saiba mais em: originalpornstarmartini.com

Workshop: Intervir na Ansiedade no Adulto

Nos dias que correm, verifica-se que o número de pessoas com dificuldades em gerir a ansiedade e o stress tem vindo a aumentar. Quando a ansiedade ultrapassa níveis normais pode colocar em causa o funcionamento habitual do indivíduo, interferindo em várias áreas da sua vida. Desta forma, é importante dotar os indivíduos de ferramentas e estratégias que que o ajudem a encontrar o seu equilíbrio, melhorando a sua qualidade de vida. Pela pertinência do tema, o gabinete ReConstruir - Psicologia e Desenvolvimento Pessoal irá promover o Workshop Intervir na Ansiedade no Adulto, em formato Online (Live Streaming).

Quando: 28 de janeiro, entre as 19h30 às 22h30.

Inscrições até 25 de janeiro de 2021 (inclusive). Mais informações : http://bit.ly/3aJLDfg .

Dance, dance, dance: Online Creative Dance Classes w/ Constança

Todas as quintas-feiras, estas aulas online convidam a explorar as possibilidades do movimento. Ao desafiar as energias presas nos nossos corpos, as sessões ajudam a integrar a dança e a vida, explorando todo o potencial do nosso poder criativo. Nenhuma experiência anterior de dança é necessária e todos são bem-vindos!

Mais info em: Release - Embodied Arts

Por um confinamento (mais) saudável

Rita Wessling, Frau Glória nas redes sociais, decidiu criar um movimento que, durante 15 dias, vai estar disponível diariamente num grupo de WhatsApp, lançando desafios alimentares simples para um confinamento saudável. Frau Glória desenvolveu ementas com sugestões equilibradas para todas as refeições (carne, peixe e vegetarianas) e a lista de compras para ajudar na organização diária. A iniciativa, disponível num grupo de WhatsApp, propõe, ainda, um workshop exclusivo online que irá ajudar a confecionar refeições rápidas e com poucos ingredientes. Os participantes terão também acesso a duas sessões em grupo com um personal trainer e um dos e-books de Frau Glória à escolha como oferta. O desafio arranca na semana de 25 de janeiro, mas as vagas são limitadas.

Inscrições no website, Instagram ou por e-mail para rita@fraugloria.pt.



6. Para os mais novos

Hora do Conto no Zoo online

O Jardim Zoológico de Lisboa continua a lançar diferentes séries de vídeos no seu canal de Youtube, incluindo diretos com biólogos e os chamados "Contos do Zoo", uma iniciativa em parceria com o Plano Nacional de Leitura, que dá voz aos programas de conservação e às espécies ameaçadas.

LU.CA para todos

O LU.CA – Teatro Luís de Camões fechou portas em sequência do novo confinamento, mas já marcou encontro online com todas as famílias, que continuam a poder usufruir da programação cultural infanto-juvenil a partir do conforto do seu lar. No site do teatro, é possível encontrar poemas para estes dias, playlists com música para espantar os males a dançar e muitas sugestões de leitura de Sara Amado, a autora da Prateleira de Baixo, um serviço de subscrição de livros em casa.

Visite o site para mais informações: https://lucateatroluisdecamoes.pt

Curso de Yoga e Meditação para crianças

Curso destinado a todos os psicólogos, educadores de infância, professores de 1º e 2º ciclo, professores de yoga, animadores, terapeutas, enfermeiros e profissionais que sintam necessidade de expandir o seu conhecimento na área do yoga aplicado ao desenvolvimento da criança na idade escolar. A formação terá a duração de 50 horas numa vertente teórico-prática onde serão abrangidos vários níveis. Os conteúdos da formação e estudo contemplam muitas posturas, noções básicas do yoga e yoga para crianças, desenvolvimento infantil, yoga na escola e em família, relaxamento, meditação para crianças, massagens e bases da área comercial e marketing para desenvolver o seu próprio negócio no ensino de yoga para crianças.

Quando: De dois de fevereiro a três de março de 2021.

Mais informações: escola@sunshineyoga.pt ou em WWW.SUNSHINEYOGA.PT