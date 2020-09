T2 no centro de Lisboa a €250? Em breve vai ser possível

O projeto arquitetónico de regeneração da Rua de São Lázaro resultou do Concurso Público de Concessão de obra Pública, no qual uma das componentes de avaliação com maior peso era a qualidade do projeto. Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Lisboa pretende executar um plano com o Programa Renda Acessível, selecionando a Rua de São Lázaro, em Lisboa, pela sua dimensão e características, que permitem o desenvolvimento de uma melhor zona residencial, e dos imóveis. O objetivo é a regeneração do tecido urbano e vivência da rua, inserida nas Freguesias de Santa Maria Maior e de Arroios.



Zona Urbana Foto: Câmara Municipal de Lisboa





Para além do foco na vida habitacional, o projeto, que arranca em 2021, também visa a reconversão da rua, alterando o comércio existente para um comércio mais local, de proximidade. A reconversão dos espaços comerciais atualmente existentes e que estão atualmente em processo de desocupação irá permitir a construção de 11 novas habitações com rendas acessíveis e destinadas à utilização de pessoas de mobilidade reduzida.

Quarto







O plano para a construção e imagem dos edifícios pretende que sejam preservados e valorizados os edifícios existentes e tradicionais, mas também se foca na criação de novas fachadas, para que exista uma coexistência harmoniosa entre as duas.

A intervenção abrange também o tratamento do espaço público, em que está prevista a redução do congestionamento de trânsito, o aumento dos passeios de circulação pedonal, para melhorar as condições de acessibilidade.

Sala







As novas habitações têm uma proximidade entre a sala e a cozinha, para que funcionem juntas e acompanhem as dinâmicas familiares e sociais. A maioria das novas habitações dispõe de vistas sobre a cidade e o rio Tejo.



Casa de Banho





Com atenção ao ambiente, a CML quer privilegiar o modo de vida urbano a famílias e potenciar a mobilidade sustentável, pelos transportes públicos, em vez de viatura própria. Este projeto pretende possibilitar que mais famílias jovens habitem no centro da cidade, que prefiram o estilo de vida urbano bem como o acesso a transportes públicos.