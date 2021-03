Cinema em casa: 8 filmes para ver este fim-de-semana

Alguns apontam-se como possíveis nomeados aos Óscares, outros arrecadaram já Globos de Ouro. Há ainda os que passaram à margem dos prémios, mas que merecem ser vistos. Entre as últimas estreias cinematográficas e uma opção, gratuita, para ver com prazo limitado, esta é a lista de visionamento de novidades disponíveis em Portugal para aproveitar mais um fim-de-semana de confinamento.

Tudo Pelo Vosso Bem, na Netflix



Tudo Pelo Vosso Bem Foto: D.R.

O timming dificilmente seria mais perfeito. Após o documentário sobre Britney Spears lançar para o debate público as questões da figura do tutor e as suas implicações legais, este filme de J. Blakeson conta a história de uma tutora que defrauda idosos, falsificando documentos que provam que estes são incapazes de gerir o seu património. Rosamund Pike é a protagonista que encabeça este filme que oscila entre a comédia e o suspense e que tem estado entre os mais populares na Netflix em Portugal.

One Night in Miami, na Amazon Prime



One Night in Miami Foto: D.R.

É o maior projeto até à data de Regina King. Depois da vitória nos Óscares com Se Esta Rua Falasse (2018), como Melhor Atriz Secundária, a atriz faz agora a sua estreia na realização com a história dos ícones negros Malcolm X, Cassius Clay, Jim Brown e Sam Cooke. Num ano em que o movimento Black Lives Matter alcançou espaço como nunca antes, este filme sobre a luta pela igualdade serve também de mote para que os debates sobre o racismo não esmoreçam – e que, pelo contrário, floresçam.

Malcolm & Marie, na Netflix

Não é um filme romântico, mas é um filme sobre intimidade e sobre a forma como nos relacionamos quando estamos numa relação amorosa. O filme de Sam Levinson é uma montanha-russa de emoções, de diálogos intensos, de frustrações, de revelações, e de coisas da relação a dois que, felizmente, em 2021, já reconhecemos como problemáticas. Zendaya e John David Washington são os protagonistas deste filme que foi inteiramente gravado durante a pandemia.

On the Rocks, na Apple TV

O último filme de Sofia Coppola é uma história de reencontro entre pai e filha. O primeiro é Bill Murray, a segunda é Rashida Jones, no papel de uma mulher profundamente angustiada com o casamento e em busca de consolo no ombro do pai. A dupla deambula por Nova Iorque numa aventura com muito espaço para longas conversas e momentos de comédia. O regresso de Murray à lente de Coppola já rendeu ao ator uma nomeação aos Globos de Ouro.

John McEnroe: O Domínio da Perfeição, no site da Medeiafilmes



John McEnroe: O Domínio da Perfeição Foto: D.R.

John McEnroe e Ivan Lendl disputavam a final do Open de França. Corria o ano de 1984 e McEnroe era considerado o melhor jogador do mundo. Este documentário de 2018, do francês Julien Faraut, é um deleite para os fãs de ténis. Com recurso a filmes de arquivo de partidas em Roland Garros, a obra retrata o tenista que viria a ganhar sete Grand Slams, mas faz também o próprio ténis enquanto desporto. Esta não é, aliás, a primeira vez que o realizador se debruça sobre este mundo. O documentário pode ser visto em streaming gratuito no site da Medeia filmes, no âmbito da iniciativa Quarentena Cinéfila.

Never Rarely Sometimes Always, na Apple TV



Never Rarely Sometimes Always Foto: D.R.

Ganhou vários prémios em Sundance e Berlim e está finalmente disponível em Portugal. Este filme, realizado por Eliza Hittman, conta a história de duas jovens adolescentes americanas, Autumn e Skylar, que, ao descobrirem que uma delas está grávida, decidem viajar até Nova Iorque para que uma delas possa poder fazer um aborto. É um filme sem melodramas que expõe a cultura machista em que vivemos, numa crítica social impossível de ignorar.

Lockeddown, na HBO

A pandemia irá certamente inspirar muita produção cinematográfica, e este Lockeddown é já um exemplo disso. Precisamente quando um casal se decide separar, o confinamento obrigatório surge, obrigando a uma convivência forçada numa altura, no mínimo, delicada. É precisamente sobre a capacidade de coabitação, sobre relações humanas, espaço e intimidade, que trata este filme que tem Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor nos principais papéis.

Pieces of a Woman, na Netflix

O que fica quando se perde um filho imediatamente após o parto? É isso que este filme, o primeiro em língua inglesa do húngaro Kórnel Mundruczó, nos obriga a confrontar: o vazio, a tristeza, o abismo. Vanessa Kirby protagoniza este drama sobre uma mulher que decide ter um parto natural, em casa, sem imaginar o desfecho trágico que se avizinha. O filme, que tem como produtor executivo Martin Scorsese, explora o processo de reaprender a viver depois da perda.