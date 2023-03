A manhã que todos os homens merecem, no Ritz

Aparentemente sou uma espécie de contratura ambulante. Será essa a única conclusão possível depois de a minha terapeuta esbarrar constantemente em "pontos de tensão" que não havia forma de suavizar. E isto numa massagem pensada precisamente para aliviar a tensão muscular e revigorar o corpo. Culpa das muitas horas passadas em frente ao computador, à secretária e com má postura. Por causa disso, explica-me Dominica Domalik, "a massagem parece mais vigorosa do que realmente é". A mim resta-me continuar deitado na marquesa, de barriga para baixo, a desfrutar desse turbilhão de sensações, por vezes a chegar à dor, e outras num estado de relax e paz imensa.

Estou aqui porque o Ritz desenhou uma experiência dedicada especialmente aos homens, a Ritz Gentleman - Experiência Wellness e Massagem Ignae. Pela brochura percebe-se como o convite é irresistível. "Faça uma pausa do quotidiano e reserve umas horas para tratar de si, durante uma manhã dedicada unicamente ao seu bem-estar físico e emocional."

Pela sua localização, é possível participar nesta experiência enquanto se usufrui das vistas magníficas sobre a cidade. Foto: Four Seasons Hotel Ritz Lisbon

Ainda por cima assinado pelo único SPA em Portugal contemplado com a pontuação máxima nos Travel Awards da Forbes. A massagem faz parte desse programa e, como o nome indica, é feita com produtos Ignae − a marca de beleza e de bem-estar nascida nos Açores, que virou sensação por esse mundo fora. A Ignae usa apenas produtos naturais das ilhas, e o tratamento estimula a produção de colagénio, que ajuda a regenerar a pele, combate a inflamação e promove uma hidratação profunda. Temos assim uma dupla vantagem terapêutica: por um lado a massagem revigorante, por outro um tratamento que opera pequenos milagres cutâneos. Estamos em boas mãos.

A manhã desse dia nem tinha começado da melhor forma, com inevitáveis filas de trânsito, a filha rabugenta a caminho da escola e um ou dois problemas de última hora no trabalho a exigirem atenção imediata. Nada de especialmente diferente, mas o suficiente para entrar no SPA já meio estressado e cheio de pressa para me equipar e não me atrasar para a sessão de treino personalizada no Fitness Centre.

A Ritz Gentleman - Experiência Wellness e Massagem Ignae oferece uma manhã dedicada unicamente ao bem-estar físico e emocional. Foto: Four Seasons Hotel Ritz Lisbon

Se o Spa fica no piso inferior do Ritz, o Fitness Centre, pelo contrário, fica no topo do edifício, por isso apanhamos o elevador para o último andar, onde me espera a simpatia contagiante do Tiago Moacho, o meu personal trainer durante a próxima hora.

O Ritz aproveita naturalmente esta localização única, oferecendo vistas magníficas sobre a cidade. Temos inclusivamente uma pista de jogging que dá a volta ao edifício, embora a nossa opção tenha sido de ficar indoor. De qualquer forma o espaço é todo envidraçado e quem está a fazer exercício pode-se distrair admirando as vistas e até, quem sabe, ganhando alento para conseguir terminar as repetições mais difíceis. Juro que foi esse o meu caso. O Tiago, evidentemente, não está ali para nos dar "uma tareia", e cada treino é adaptado à condição física e necessidades da pessoa, avaliadas por um par de perguntas de circunstância: "Que tipo de exercício físico pratica", "com que frequência", "queixa-se de alguma coisa", etc... Dado esse passo, sugere então um conjunto de exercícios, explica como se fazem e certifica-se de que os estamos a fazer corretamente. Não posso propriamente dizer que a hora seguinte tenha sido extenuante, mas foi puxada e muito recompensadora.

No Fitness Centre, o treino é adaptado à condição física e necessidades da pessoa, sob o olhar atento dum personal trainer. Foto: Four Seasons Hotel Ritz Lisbon

Ao treino segue-se um período de descanso, para recuperar o fôlego. É possível usar as instalações do SPA, e fazer uma sauna ou banho turco, por exemplo, ou então dar um mergulho na piscina interior. São 18 metros de piscina, num espaço lindíssimo e com água aquecida. Optei antes por relaxar nas espreguiçadeiras, beber um chá, e cometer um erro, agarrar no telemóvel só para ‘ver se ficou tudo resolvido’. Não o façam. A bem da experiência, mantenham-se desconectados durante todo este período. Mas eu assim estava, agarrado ao telefone quando me vieram chamar para a massagem…

Este é um conceituado SPA em Portugal, e, o único contemplado com a pontuação máxima nos Travel Awards da Forbes. Foto: Four Seasons Hotel Ritz Lisbon

Ok, já sabemos como correu, mas deixem-me só explicar ainda que Dominica passou uma hora e meia a tentar acabar com os meus pontos de maior tensão, sobretudo na zona das costas e das pernas. Mesmo assim a massagem só terminou com um tratamento facial, que me deixou a pele regenerada e a cabeça lá nas nuvens – embora o corpo cá em baixo estivesse um pouco dorido. Dominica avisou-me ainda que "nos próximos dois ou três dias é capaz de ficar com dores no corpo, mas depois vai sentir-se muito melhor e ganhar mais elasticidade". E tinha razão.

Como o tempo voa, é quase uma da tarde, e felizmente a experiência não acaba sem um almoço executivo no Ritz Bar. Por isso, de volta aos balneários para trocar de roupa e arranjar antes de subir de novo ao piso da receção, onde fica o bar.

A experiência Ritz Gentleman ocupa uma manhã inteira e tem o custo de 335 euros. Foto: Four Seasons Hotel Ritz Lisbon

Como habitualmente, o Ritz Bar está bastante ocupado, ainda que reine uma atmosfera tranquila. A oferta passa por uma extensa lista de cocktails, mas àquela hora a maior parte das pessoas estão muito mais interessadas na carta das comidas. Ao meu lado, uma família brasileira – numerosa, mas muito bem-comportada – ataca tudo o que existe na parte das sanduíches, das Club tradicionais aos hambúrgueres. Ao fundo, outra família alargada, agora de franceses, prova os pratos mais tradicionais: bacalhau à brás, polvo à lagareiro, lombos de novilho… Mesmo à minha frente, um casal de portugueses opta pela opção japonesa cheia de sushis e sashimis fresquíssimos e confecionados no momento, no bar de sushi. Para acompanhar um copo de vinho branco. Confesso que a mim me pareceu a opção ideal para terminar o programa.

A experiência Ritz Gentleman vai ocupar uma manhã inteira – 225 minutos − e tem um, mas é bem capaz de ser a melhor manhã que vai ter em muito tempo.