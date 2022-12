Gordon Ramsay partilha os seus três países preferidos para turismo gastronómico

Myanmar

Gordon Ramsay, o reputado chef que pôs os britânicos a comer de forma mais saúdavel, visitou recentemente Seul, capital da Coreia do Sul, para uma visita ao seu novo restaurante - o Street Pizza -, e durante a estada na cidade teve a oportunidade de conversar um pouco com Cho Seung-yeon, criador de conteúdos para o YouTube. O tema da conversa?A certo ponto da conversa, o youtuber questionou o chef sobre qual era o seu, ao que Gordon Ramsay respondeu não com apenas um, mas três locais. A primeira escolha, sem dúvida, é, país asiático que faz fonteira com, Camboja, China, Tailândia e Vietname. "Nas províncias, onde passamos tempo no campo, longe das armadilhas turísticas, a comida é extraordinária", contou, num vídeo que podemos ver no Youtube. Khao Niaw (arroz glutinoso) e Larb (salada de carne picada) são elementos base da gastronomia tradicional do país.Em segundo lugar vem:"Um extraordinário caldeirão de ótima comida. Apaixonei-me. Uma abordagem muito humilde e uma comida incrível", continuou. Por fim, o vencedor de 18 estrelas Michelin nomeou, em Espanha. "Também há muitas coisas excitantes a acontecer lá", disse. Madrid é uma das capitais europeias com maior movida gastronómica, com restaurantes de diferentes cozinhas espalhados por toda a cidade, além dos típicos tascos espanhóis. Veja o vídeo.