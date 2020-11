Receba comida em casa e ajude quem mais precisa

Para que seja mais fácil ficar em casa, o É UM RESTAURANTE reabriu com novidades, como o serviço de take away e entrega ao domicílio. Assente numa premissa solidária, a ideia nasceu de um projeto da associação CRESCER para dar formação e emprego na área da restauração a pessoas sem abrigo.



Chefs Nuno Bergonse e David Jesus Foto: Joana Namorado (Chefs Agency)





À frente da cozinha, estão os chefs Nuno Bergonse e David Jesus, que desenvolveram também uma nova carta, que se foca nos produtos sazonais como a castanha e a batata doce. Como afirma o chef Nuno "utilizamos produtos portugueses da época, e introduzimos algumas novidades, como a quinoa ou o porco cozinhado a baixa temperatura".



Quinoa com Legumes e Beringela Caramelizada Foto: Joana Namorado (Chefs Agency)





O serviço take away está disponível na aplicação do Zomato ou através do site do restaurante. As entregas ao domicílio podem ser feitas pelas plataformas Glovo, Uber Eats, NoMenu e Takeaway.com.

O restaurante está aberto de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 15h00 e das 18h30 às 23h00 e fica no número 56 da Rua de São José, Lisboa.