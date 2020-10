Cockburn’s x Musa criam uma cerveja artesanal fora de série

A Cockburn’s, a marca de vinho do Porto centenária pertencente à Symington Family Estates, uniu-se à cervejeira independente Musa para uma parceria improvável. Da fusão entre Cockburn’s e a Musa, orquestrada por Manel Rocha (Cockburn’s) e a Nick Rosich (Cerveja Musa) na Fábrica da Musa em Lisboa, nascem duas novas cervejas, uma delas envolvendo um processo de envelhecimento em cascos de vinho do Porto da Cockburn’s.

O desafio passou por "procurar encontrar o balanço entre a longevidade do vinho do Porto e a irreverência e juventude da cerveja", explica o comunicado de imprensa sobre a parceria. Como se lê, "o ponto de partida para a criação dos novos produtos foi precisamente o de ‘mistura’, através da combinação dos conceitos de ‘vinha e cereal’, ‘fábrica e adega’, ‘Porto e Lisboa’ e ‘enólogo e cervejeiro’."

Cockburn’s x Musa: Remistura e Original.

Da fusão entre as duas marcas nascem duas cervejas Belgian Golden Strong Ale: a Remistura (€4,75, 9,8% volume), com malte, lúpulo, levedura e amargor, uma cerveja belga equilibrada com notas de vinho do Porto em carvalho francês, mas também com aromas a pêssego, pêra, baunilha e madeira; e a Original (€3,75, 9,5% volume), que por sua vez evoca aromas provenientes de frutas cítricas como a maçã, contrabalançadas com um sabor condimentado e intenso, e um amargor suave.