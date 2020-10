O restaurante Cavalariça vai até si

O restaurante A Cavalariça, na Comporta, iniciou um projeto de private dining, que consiste em levar as refeições ao cliente. Estas experiências gastronómicas proporcionadas pelo chefe Bruno e pela sua equipa podem ser realizadas em qualquer espaço - seja em casa, num barco ou numa empresa.



Além de abranger qualquer local, a equipa da Cavalariça, situada na Comporta, visa adaptar-se a qualquer ocasião, formal ou casual, dependendo da natureza do evento (almoço de trabalho, jantar de amigos ou uma festa de aniversário).

Chefe Bruno Caseiro Foto: Armando Jorge Mota Ribeiro



Para usufruir deste serviço, tem de definir o tipo de evento, número de pessoas, condições do espaço e que tipo de serviço pretende - uma degustação, empratado individualmente, modelo volante (clientes estão de pé e a equipa circula entre eles a oferecer amostras de alimentos) ou cocktail dinatoire, em que é combinado servir bebidas com a apresentação de pratos. Também é possível escolher o envolvimento do restaurante no evento, se trata apenas da comida ou se é necessário o serviço.



Restaurante Cavalariça Foto: Armando Jorge Mota Ribeiro

As iguarias do restaurante.





O serviço é completamente personalizável. Ao escolher os pratos, o cliente pode deixar alguma ideia do que pretende ou deixar nas mãos de Bruno e da sua equipa.

Chefe Bruno Caseiro com a sua equipa Foto: Armando Jorge Mota Ribeiro



Para além de almoços e jantares, o restaurante também tem serviço de brunch, em dias especiais e no primeiro dia do ano, em que serve uma enorme variedade de pratos,"pães massa-mãe feitos nos fornos do restaurante, manteiga caseira fermentada, viennoiserie, como os croissants e pain au chocolat caseiros, brioche com parfait e chuntney, sanduíche reuben de picanha, tortellini de cogumelos e requeijão, secretos de porco, noodles de choco e chilli, entre muitos outros. Além destes pratos criativos há ainda as clássicas panquecas com natas cremosas e mirtilos, rabanada de brioche, granola caseira com iogurte e outros".

É possível fazer a reserva do serviço da Cavalariça através do e-mail: reservas@cavalaricacomporta.com