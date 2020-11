De olhos no Tejo, com sabores mediterrânicos no prato

Não há muitos locais de restauração em Lisboa com a espacialidade do SUD Lisboa. Amplo e de tetos altos, divide-se em dois edifícios ligados por um passadiço no topo de ambos: o SUD Hall, onde se realizam eventos, e o SUD Terrazza, que é onde o fica o espaço do restaurante, do bar, e do lounge. Em tempos de pandemia, o SUD Lisboa inclui-se na lista de sítios que nos recebe com hospitalidade, segurança e conforto, com uma carta diversificada que se adapta aos mais variados gostos gastronómicos.

Vista exterior do SUD Terraza.

Aberto desde o verão de 2017, o SUD Lisboa tornou-se num dos hotspots da cidade num ápice, atraindo clientes comuns mas também outros de cariz célebre, como Mónica Belluci ou Alicia Vikander, residentes lisboetas. Decorado com elegância para se adaptar às várias fases da luz exterior ao longo do dia, este restaurante tanto é procurado por famílias ao domingo como por empresários ao almoço, ou por jantares românticos ao jantar. Na cozinha, quem comanda é o chef executivo Patrick Lefeuvre, que propõe na carta gastronómica europeia, a par de uma vista soberba sobre o rio Tejo.

O prato de frégola Sarda di Mar.

Este chef sugere-nos uma viagem gastronómica pelos sabores ítalo-mediterrânicos sob o conceito de food sharing. Tudo aqui pode ser partilhado, pois as doses chegam em tamanhos consideráveis e em formatos aliciantes à partilha, que começam logo nas entradas. Nesta secção sobressaem a "friturina do mar" (fritura de legumes, peixe galo, camarão black tiger, bacalhau, polvo e molhos de alioli com açafrão e pimentos fumados, €25), a burrata com tomate marinado e pesto de manjericão (€17) e o tártaro de atum (€19).

O interior do SUD Lisboa.

Nos pratos principais, além de existirem várias sugestões de massas, pizzas e risotos, há sabores de mar e de terra onde a fusão mediterrânica acontece com naturalidade. No peixe, por exemplo, há filete de robalo curado com gnocchi de limão e barrigoule de legumes (€32) ou bacalhau à siciliana (€28). Na carne, há perna de cabrito confitada em baixa temperatura com alecrim, broccolini e cremoso de batata trufada (€42) ou, por exemplo, contrafilé de vitela (com pancheta, amêijoas, broccolini e gnocchi de limão, €29).

Semifreddo exótico, uma das sobremesas mais apetecíveis.

Nas sobremesas, o chef esmera-se com propostas tão diferentes como Sud Cioccolato, que é uma mousse de chocolate negro com crocante de praliné, gel de framboesa, crumble de cacau, tulie de sésamo e sorbet de framboesa (€13), ou o Semifreddo exótico, que é um cremoso de chocolate negro com mousse de maracujá, chocolate branco, sponge cake de azeite e frutas exóticas em limoncello (€12). Para acompanhar a refeição, nada melhor do que experimentar os vinhos SUD, que são um projeto vinícola exclusivo do restaurante.

A esplanada.

Um dos cocktails de assinatura do SUD Lounge.

Seja no princípio ou no fim da refeição, o espaço convida a tomar um copo no SUD Pool Lounge, onde fica a piscina, um espaço que sofre uma metamorfose no inverno: instalam-se as mesas junto à piscina, liga-se o aquecimento e se for preciso também há mantas. É este o sítio ideal para ver o por do sol, por exemplo, ao mesmo tempo que se saboreia um cocktail de assinatura do SUD Pool Lounge. Sugestões? Prove o Sud Ale, com vinho do Porto Dalva branco doce, gin Taqueray Nº10, sumo de lima, xarope de açúcar aromatizado com pepino e zest de laranja e preenchido com Schweppes Ginger Ale (€12).

Pavilhão Poente (ao lado do MAAT, Av. Brasília, Lisboa

21 159 2700