Quinta da Atela prepara jantar vínico no Estádio da Luz

No próximo dia 14 de maio, o restaurante LUZ by Chakall será palco de um jantar vínico. Situado no Estádio da Luz, esta noite conta com uma viagem enogastronómica que, além de completa por um portefólio de vinhos da Quinta da Atela, terá igualmente a presença do enólogo António Ventura, bem como da proprietária da quinta, Anabela Tereso.

Anabela Tereso, proprietária da Quinta da Atela Foto: DR

O evento, pensado para os grandes apreciadores de vinho, iniciará com um Welcome Drink, protagonizado pelo Espumante Casa, Atela Pinot Noir Brut Nature 2020, vencedor do Prémio Excelência 2024 pela revista Paixão Pelo Vinho. De seguida, o menu entra com uma entrada refrescante, com toques cítricos e acompanhada pelo vinho Casa da Atela Sauvignon Blanc. Para prato principal, um prato de peixe envolvido em sabores do mar será harmonizado com o Casa da Atela Gewürztraminer e o novo Casa da Atela Pinot Noir Rosé. Já para o prato de carne, a sugestão é o vinho Casa da Atela Syrah e o Casa da Atela Castelão Vinhas Velhas, considerado um dos melhores vinhos do ano 2024 pela revista Grandes Escolhas. Por fim, a sobremesa é finalizada com um Espumante Casa da Atela Chardonnay e o Quinta da Atela Licoroso.

Cartaz para o Jantar Vínico Foto: DR

A cozinha fica a cargo do chef Chakall, conhecido pelos pratos que unem várias gastronomias do mundo num só. Nascido na Argentina, vem de uma família de cozinheiros com diversas raízes, como italiana, basco-francesa, suíça-alemã e, claro, argentina. É na cozinha que relembra as suas origens e pela segunda vez que se junta à Quinta da Atela para protagonizar uma noite que une os grandes vinhos com a alta cozinha.

Chef Chakall Foto: LuzbyChakall

Para quem não conhece a Quinta da Atela, a sua história já conta com muitos anos de existência, tendo sido criada no século XIV, em 1346. Foi inicialmente doada ao Convento da Graça de Santarém dos Agostinhos Calçados, quando era ainda conhecida como Quinta da Goucha e Atela, e o seu proprietário era D. Afonso Telo de Menezes, Conde de Ourém e Barcelos. Mais tarde, já no século XX, a quinta é comprada por Isidoro Maria de Oliveira, o fundador das Salsichas Izidoro. Foi apenas em 2017 que a Quinta da Atela foi adquirida pelos proprietários atuais, o casal Anabela Tereso e Fernando Vicente, iniciando uma nova fase onde passa a ser como hoje é conhecida.

Quinta da Atela Foto: DR

Situada na margem sul do rio Tejo, a quinta conta com 600 hectares, dos quais 150 se dedicam à viticultura. Lá encontram-se as castas, como as brancas de Ferrão Pires, a uva branca, e as tintas Castelão. Para além da diversa gama de vinhos premium, a empresa detém igualmente um espaço de enoturismo, que une a cultura do vinho ao turismo de habitação e eventos. Em 2022, a Quinta da Atela recebeu o prémio "Melhor Enoturismo do Tejo", comprovando a essência de todo o espaço e proposta do mesmo.

Quinta da Atela Foto: DR

Na próxima quarta-feira, o Jantar Vinícola em Benfica tem um valor de €60, por pessoa e com vagas limitadas. Por isso para os interessados as reservas estão abertas e podem ser feitas através do número 933 339 196 ou então pelo email reservas.luz@supremehospitality.com.