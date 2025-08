Pastéis de Belém. Gracinha Viterbo assina renovação da loja histórica

"Foi uma honra trabalhar neste projeto, que carrega um valor emocional e patrimonial inigualável para os portugueses e para quem visita Lisboa." As palavras são de Gracinha Viterbo, que assinou o novo balcão dos Pastéis de Belém, inaugurado oficialmente no final de julho. Será também o seu estúdio, Viterbo Interior Design, a liderar a renovação da loja histórica, prevista para janeiro de 2026.

Os arcos em madeira polida e o azul dos azulejos, detalhes que reverenciam os quase dois séculos dos Pastéis de Belém Foto: DR

O novo balcão fica ao lado dos Patéis de Belém — inaugurados em 1837 — está fisicamente ligado à loja, e foi concebido para ampliar a capacidde de atendimento, escoando com mais eficiência os milhares de visitantes que passam diariamente por lá.

O corredor espelhado, com vitrines iluminadas e detalhas em madeira. Em preto e branco, o chão de pedra natural pretende homenagear o artesenato português Foto: DR

Respeitando a traça histórica do edifício original e recorrendo a materiais nobres, o projeto de Gracinha Viterbo introduziu melhorias subtis mas significativas, focando a fluidez do serviço, iluminação aprimorada e uma integração harmoniosa com o ambiente da casa.

O projeto é descrito como uma reinterpretação contemporânea da herança lisboeta Foto: DR

O estúdio Viterbo Interior Design tem sede em Cascais, onde foi fundado. Desenvolve projetos de prestígio tanto cá como lá fora, em toda a Europa, na Ásia e no Brasil, num segmento de luxo que se tem vindo a especializar em residências privadas, mas não só. No Brasil, já assinou trabalhos de destaque em São Paulo e no Rio de Janeiro.