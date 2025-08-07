Granado. O verão carioca para comer à colher na Comporta

Do olfato para o paladar, do Rio de Janeiro para a Comporta, a Granado importou uma experiência sensorial que junta memória e história num embrulho redondo e cremoso, para comer à colher. A histórica perfumaria brasileira apertou a mão da gelataria Gulato para apresentar uma seleção de gelados artesanais inspirados nas fragrâncias mais emblemáticas da primeira — para refrescar os que visitam a segunda.

A gelataria na Aldeia do Pussanco, na Comporta, recebe uma pop-up da Granado Foto: DR

Os sabores exclusivos começam com Bossa, um sorvete de coco e maracujá inspirado na fragrância da Granado criada pela perfumista francesa Cécile Zarokian. "Quando pisei o Rio pela primeira vez, lembro-me do cheiro das flores de frangipani, do calor na pele, de um sumo gelado de maracujá à beira-mar. Era leveza. Era Bossa."

Esplendor, a segunda proposta, sabe a caramelo salgado e pretende refletir o pôr do sol dourado sobre o mar. Já o Fervo Intenso é cacau com um toque de cachaça. Um sabor que quer traduzir o magnetismo noturno e a ousadia tropical de uma das linhas mais provocantes da Granado.

Paulo Mariotti, natural da Baía e radicado em Paris, assinou para a Granado uma ilustração exclusiva Foto: DR

A colaboração foi pintada com tinta de alma pelo artista brasileiro Paulo Mariotti, natural da Baía e radicado em Paris. Conhecido por ilustrar o Rio de Janeiro com uma caneta azul, assinou para a Granado nesta pop-up da Gulato uma ilustração exclusiva que reúne ícones tradicionais, como o Paõ de Açúcar, o mar, as praias e a arquitetura da Cidade Maravilhosa. Além da decoração do espaço, aventais, almofadas, ombrelones, displays e pequenos detalhes da loja receberam o encanto do seu traço.

É uma homenagem ao Brasil, esta colaboração, que une a gelataria à marca fundada no Rio de Janeiro Foto: DR

A Gulato, que fica na Aldeia do Possanco, na Comporta, é célebre pela abordagem artesanal, ingredientes naturais, sabores surpreendentes e entusiasmantes. É uma homenagem ao Brasil, esta colaboração, que une a gelataria à marca fundada no Rio de Janeiro em 1870 pelo português José António Coxito.