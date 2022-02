Selva de sabores

As duas palavras do futuro são natureza e coletivo, se não formos engolidos pela tecnologia entretanto, por isso este revigorado vegan resolveu ser mais do que um restaurante. É uma queijaria artesanal chamada Eva, uma mercearia chamada Pistácio, daqueles produtos bons vendidos a granel e de pequenos produtores locais, tem uma linha de kombuchas chamada Era, feita de produtos naturais apenas, e fermentada ali na cozinha do Ortéa, e uma montra de bolos vegan, de meter inveja a muitas pastelarias finas, que podem ser vendidos para fora. E em breve vai inaugurar o futuro bistrô. The more the merrier.

Lombo de tofu em crosta de sesamo, escaamas de Tempeh, millet, cenoura, erva doce em puré, espargos grelhados, redução de frutos vermelhos em vinho tinto. Foto: DR

Aveia em três texturas - risoto de grãos de aveia com limão, queijo brie vegan, cogumelo Eryngui, crocante de aveia com wasabi, infusão de leite de aveia com azeite perfumado de hortelã.jpg Foto: DR

Aconselhamos começar precisamente pela tábua de queijos que são tudo menos aborrecidos, feitos à base de caju tostado e cogumelo eringuy salteado com tomilho, com a textura e as especiarias certas, acompanhados por um bom pão de kamut ou brioche caseiros glúten. Que pode balançar com as suaves gyozas botânicas, à base de um duo de cogumelos shimeji e paris, nabo, sementes de sésamo e gengibre acompanhados por um aromático molho Ponzu.

Espuma de espinafre e limão Foto: DR

Pães caseiros sem glúten feitos no Orteá. Foto: DR

A carta é sazonal, oferece bruschettas e sanduíches e bowls, mas optámos pelo sabor intenso do parpadele caseiro de cogumelos em vinho tinto com avelãs fumadas e trufa e pelo conforto de um bom e equilibrado pad thai de tofu em noodles de arroz, vegetais salteador, amendoim, coentros, rebentos de soja e pó de alga nori. Para rematar, mousse de chocolate fudge com arando e nozes pecan ou frutos vermelhos assados, por exemplo, ou aventure-se na magnífica oferta de bolos e tardes sem glúten e que só usa açúcares naturais como o agave, as tâmaras e o açúcar de coco. Que até podem brilhar mais fora das refeições principais, como o bowl à base da açaí e banana ou uma escolha de panquecas ideais para brunches ou lanches longos.

Gyosas botânicas. Foto: DR

É uma mesa informal e saborosa que convida não só vegetarianos e veganos, mas todos. Ao jantar é bom, mas durante o dia deve ser ainda melhor, quando as grandes janelas deixam entrar a luz evidenciando as nuances de verde. Não é o lugar mais silencioso, a música é sempre presente, assim como as diversas conversas de sala, mas tem o cosmopolitismo que vai desabrochando em Lisboa.

Pad Thai Orteá Foto: DR

A paz vem da decoração acolhedora e iluminada em madeiras naturais e matizes de verde selva, plantas por todo o lado, mesmo dentro dos armário envidraçados. É o lugar para levar os amigos desconfiados da alimentação saudável, que mais não seja porque é a que mais respeita o planeta em que todos vivemos, ou para levar um grupo em convívio e é evidente a sua maior frequência por uma maioria de clientes nascidos depois dos anos 80. Mas também é ideal para encontrar um amor ou um confidente a quem se conta segredos nos recantos, como nos jardins de sempre.

Espaço interior. Foto: DR

Onde? Rua Dom Luis, nº 19C, Santos, Lisboa. Quando? Segunda a sexta-feira de 12h às 23h, ao fim-de-semana das 11h às 23h Reservas 936 217 616