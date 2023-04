O vinho português para brindar na coroação de Carlos III

O vinho foi engarrafado, expedido e oferecido a Sua Majestade o Rei Carlos III, bem a tempo do dia da coroação. Fundada em 1692, a Taylor’s é sem dúvida uma das mais antigas e respeitadas casas de Vinho do Porto, com direito a Royal Warrant e tudo. Também não é segredo para ninguém que o vinho do Porto e os ingleses partilham uma longa história, e muitas das casas continuam a ser geridas por famílias que dividem o seu coração entre o nosso país e o Reino Unido. É, mais uma vez, o caso da Taylor’s, que desde os Bearsley, depois os Taylor, os Fladgate e os Yeatman foi sempre uma empresa familiar, que assistiu já aos dois reinados mais longos da monarquia britânica − o da rainha Vitória e o de Isabel II, obviamente. Carlos III é o 15º monarca britânico a reinar na vida da empresa, pelo que não será de estranhar que os ingleses queiram celebrar essa ocasião com um Porto "à altura da ocasião, extraído entre os mais antigos e raros vinhos que envelhecem em casco nas caves da empresa", e assim "desejar a Sua Majestade um longo e notável reinado", referiu Adrian Bridge, o Diretor Geral da Taylor's.

David Guimaraens, Diretor Técnico e de Enologia da Taylor’s (e um descendente dos Fladgate), acrescenta que "os componentes do lote desta edição limitada foram cuidadosamente selecionados pelo seu equilíbrio e complexidade. Décadas de envelhecimento em cascos de carvalho deram-lhes uma força e uma profundidade majestosa, desenvolvendo uma notável frescura e vitalidade."

Taylor’s Very Very Old Tawny Coronation Port , uma edição limitada de 1.500 garrafas que estará disponível nas garrafeiras da especialidade, numa caixa em madeira de faia e com o PVP recomendado de 530 euros. Foto: Taylor's

As Caves Taylor’s

Vale a pena conhecer as caves da Taylor’s, hoje integradas no World of Wine (WoW) em Vila Nova de Gaia. Foram construídas há séculos para oferecer as condições ideais de envelhecimento do vinho do Porto, guardado em barricas que se estendem por enormes salas a perder de vista, de paredes grossas em granito e tetos muito altos, para conservar a temperatura baixa e constante ao longo de todo o ano. A proximidade ao rio Douro e ao oceano Atlântico fornecem ainda a humidade necessária para o bom envelhecimento.

O Taylor’s Very Very Old Tawny Coronation Port é por tudo isto um vinho majestoso. Exuberante nos aromas, apresenta uma cor bastante escura ainda, apesar da idade. Tem toda a complexidade que apenas muitas décadas de estágio em casco de carvalho possibilitam, sendo que notas balsâmicas conferem-lhe um toque de frescura que contrabalança muito bem os aromas mais quentes de caramelo e de especiarias. A acidez e o álcool estão maravilhosamente integrados, e oferece aquela textura suave e sedosa que é a imagem de marca dos melhores vinhos do Porto.

Taylor’s Very Very Old Tawny Coronation Port. Foto: Taylor's

Não sabemos ainda se Carlos III irá realmente levantar o copo com este Porto, mas, como disseram à Must da Taylor’s, "só podemos confirmar quee que este é incrível e lhe é dedicado". Long live the King!