Afinal, o que vai Carlos III vestir na cerimónia de coroação?

Carlos III irá reutilizar peças de vestuário históricas, usadas por monarcas anteriores nas suas próprias cerimónias de coroação, entre os quais o seu avô George VI. Basicamente, as peças usadas remontam às coroações do rei George IV em 1821, do rei George V em 1911, do rei George VI em 1937 e da rainha Isabel II em 1953.

A supertúnica da coroação. Foto: Reuters

A supertúnica, que costuma ser reaproveitada, é um casaco comprido com mangas douradas, que é usado sob o manto imperial. Foi feito para a coroação do rei George V e foi usado, mais recentemente, pela rainha Isabel II em 1953 na sua coroação. Apesar de ter sido confeccionado em 1911, o design mudou pouco desde as antigas cerimónias, baseadas na moda das indumentárias sacerdotais e outras religiosas da época medieval. O monarca é revestido com a supertúnica após a unção, que será presa com o cinto da espada da coroação.



O manto da coroação é a peça mais antiga Foto: Reuters

manto imperial, feito em 1821, é composto por tecido de ouro, ouro, prata e fios de seda, seda pura, franja em lingotes de ouro e fecho em ouro. É a peça de roupa mais antiga usada nesta coroação. O rei também reutilizará o colobium sindonis, o cinto da espada e a luva da coroação usados pelo seu avô, o rei George VI. O colobium sindonis trata-se de uma túnica de linho branco semelhante a uma túnica de gola lisa fechada com um único botão, e pretende representar a alva de um padre, ou vestimenta branca que vai até aos tornozelos. Carlos vestirá o que foi usado na coroação do seu avô em 1937.



O cinto da espada da coroação e a luva usada na investidura. Foto: Reuters

O manto de estado do rei. Foto: Reuters

é feito em tecido de ouro, bordado com fio de ouro e forrado em seda vermelha escura, com uma fivela de ouro e um clipe de ourode oferenda de joias. Historicamente, é suposto um novo cinto ser fornecido em cada coroação. No entanto, uma vez mais, o rei optou por reutilizar aquele já existente e criado especificamente para o seu avô, tendo o mesmo passado apenas por uma pequena conservação pela Royal School of Needlework A espada da oferenda é presa à cintura do soberano através do cinto, no momento em que a espada será passada ao Rei. Ausada pela primeira vez por George VI também vai voltar a ver a luz do dia. Destina-se a segurar o ceptro durante a coroação. Confecionada em. Lord Indarjit Singh, de Wimbledon, presenteará o rei com a luva na coroação., que ele usará na chegada, é feito de. O rei George VI, avô de Charles, usou-o na sua coroação em 1937. Ofoi originalmente, em 1953. Também é feito de veludo carmesim.

Coroas e Joias



Carlos III será coroado com a Coroa de Santo Eduardo, um dos símbolos icónicos da monarquia britânica, criada para a coroação de Carlos II em 1661. A coroa foi discretamente removida da Torre de Londres em dezembro passado para ser redimensionada para o monarca. Composta por um orbe e uma cruz, a coroa de 2,2 quilos tem tampa de veludo roxo com faixa de arminho e é composta por moldura de ouro maciço cravejada de rubis, ametistas, safiras, granadas, topázios e turmalinas.

A coroa Santo Eduardo e o orbe usados em todas as coroações. Foto: Reuters

O rei mudará para a coroa do estado imperial mais leve no final da cerimônia para a procissão de volta ao palácio. O orbe, uma bola dourada com uma cruz cravejada de joias, será colocado na mão direita do monarca no momento da investidura. O rei também será presenteado com dois ceptros, destinados a representar o poder e a governação da Coroa. O orbe e os ceptros permanecem com o monarca até à sua morte e sua remoção marca o fim de seu reinado. O rei também usará um anel composto por uma safira com uma cruz de rubi cravejada de diamantes. Apelidado de Anel do Soberano, foi feito para a coroação do rei William IV em 1831 e a partir de então todos os soberanos o usaram nas respetivas cerimónias.