Apreciador de vinhos? Há uma prova especial no Douro, em Murça

O que nasce em Murça não fica propriamente em Murça. Afinal, o território é a casa mãe de alguns dos melhores brancos que o Douro e este país produzem, o que não significa que, uma vez por outra, seja precisamente em Murça que estes vinhos podem ser todos provados. Foi precisamente com essa ideia em mente que a vila organizou a primeira grande festa-mostra "Vinhos Brancos na Praça", que decorrerá ao ar livre, nos dias 2 e 3 de junho, em pleno centro histórico da vila, e bem acompanhados pelos sabores locais, petiscos, artesanato e outros produtos.

O evento contará com a presença dos mais renomados produtores do Douro, ou muitos pelo menos. Os CV e VZ, da Van Zeller & Co, o Guru, de Sandra Tavares da Silva e Jorge Serôdio Borges (Wine & Soul) ou o Redoma da Niepoort são alguns dos icónicos vinhos do Douro aqui da região. Outros nomes incluem vinhos tranquilos e Porto, caso dos Symington, da GranVinhos, Quinta do Vallado, Lua Cheia em Vinhas Velhas, Quinta de Porrais e muitos outros. Todos os vinhos podem ser comprados a preço do produtor.

Socalcos de Murça. Foto: D.R

O evento surge integrado no Douro, Cidade Europeia do Vinho em 2023, levando o presidente da câmara local, Mário Artur, a afirmar com orgulho: "Murça tem todas as condições para se afirmar como a capital dos vinhos brancos do Douro", graças sobretudo "à qualidade das suas uvas, que dão origem a vinhos distintos e cheios de carácter".

Outro ponto-alto será a realização, no dia 3, de duas provas, uma de Grandes Vinhos Brancos do Mundo, que inclui também vinhos brancos com origem em Murça, e outra de Grandes Vinhos Brancos do Douro, coordenada pelos críticos João Paulo Martins (Jornal Expresso, Revista Vinho Grandes Escolhas) e Pedro Garcias (Jornal Público). Ambas as provas são de acesso gratuito, embora tenham lugares limitados, pelo que é obrigatório fazer a inscrição antecipada (através do e-mail greengrape@greengrape.pt). Os dois jornalistas vão também moderar Conversa na Praça, que contará com a presença de diversos produtores, entre os quais António Filipe (Symington), Cristiano Van Zeller (Van Zeller & Co), Sandra Tavares da Silva (Wine & Soul), José Luís Oliveira da Silva (Casa Santos Lima), José Manuel Sousa Soares (Gran Cruz) e Luís Pedro Cândido, da Niepoort.

Boa conversa, excelente comida e grandes vinhos. O que acontece em Murça, definitivamente não é para ficar em Murça.