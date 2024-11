O Penha Longa, em Sintra, lança quatro bolos para adoçar o Natal e embelezar as mesas

Desde 2020 que o chef pasteleiro do Penha Longa Resort, Francisco Siopa, reinventa o bolo-rei com um novo sabor. Este ano, não é só o bolo-rei que fica disponível para adquirir e brilhar nas festas da época festiva. O chef explorou os sabores natalícios e desenvolveu também um Panettone e dois Troncos de Natal, com assinatura The Chocolate by Penha Longa.

Foto: DR

A The Chocolate by Penha Longa é uma marca de chocolate de luxo artesanal do resort criada pelo chef Francisco Siopa. Criam bombons originais de chocolate escuro, e ainda alguns doces sazonais, mas com reviravoltas contemporâneas. O chef equilibra a provocação do contemporâneo com a sensibilidade pelo tradicional e sabores de conforto.

Foto: DR

Este Natal conta com o seu clássico bolo-rei, desta vez os elementos de chocolate negro, noz pecã, damascos e tâmaras, são aromatizados com o sabor da laranja nacional e um toque final de malte. A massa é levedada durante 72 horas, conferindo um sabor elegante e leve. Mas o luxo materializa-se na decoração do bolo, de flocos de ouro a framboesas para conferir a cor tradicional, passando por figos secos, alperces, tâmaras, avelãs e pedaços de cacau.

Foto: DR

Entre as novas adições, o Panettone artesanal segue a tradição italiana. Uma massa leve, fofa e com ar é recheada generosamente com pedaços de chocolate belga para saciar os mais amantes de chocolate. Além do sabor rico e fofo, o cheiro do panettone – ou a Natal, já que as especiarias conferem esse cheiro – e o seu aspeto completam o aspeto festivo de qualquer mesa.

Foto: DR

Também em duas adições desta época, as duas variantes do Tronco de Natal denominam-se Squirrel e Gift. O Squirrel é de bolacha speculoos, creme brullé de baunilha, geleia de tangerina e mouse de chocolate de leite da Callebaut, com notas torradas e de caramelo. O Gift, por outro lado, é um bolo chiffon de chocolate, com mousse de chocolate que exibe toques de caramelo, manteiga, creme e sal, mas ainda praliné de amêndoa e geleia de frutas. Entre o sabor mais aromático e de baunilha do Squirrel e o sabor mais quente do chocolate do Gift, qualquer cliente conseguirá escolher um possível preferido.

Foto: DR

Os troncos de Natal e o Bolo-Rei estão apenas disponíveis de 1 de novembro a 15 de janeiro, mas poderá saborear o Panettone do chef Francisco Siopa o ano inteiro.