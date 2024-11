Receita. Suflê de Chocolate do chef Henrique Sá Pessoa

"Pela Boca" é um convite irrecusável para quem acredita no poder da gastronomia como forma de sedução e partilha. Combinando o talento do chef Henrique Sá Pessoa e do jornalista Fernando Alvim, o livro apresenta 12 menus completos pensados para transformar qualquer refeição num momento memorável. Cada menu inclui três pratos cuidadosamente selecionados, cocktails originais assinados pelo mixologista Fernão Gonçalves e sugestões de harmonização de vinhos pelo sommelier Gonçalo Patraquim. Para elevar a experiência, há ainda uma playlist exclusiva, garantindo que todos os sentidos sejam estimulados. A obra conta com testemunhos de 12 figuras inspiradoras que partilham histórias de amor e comida, comprovando que o caminho para o coração, muitas vezes, passa mesmo pelo paladar.

Serve 2 pessoas

Tempo de preparação: 1h15 minutos

Ingredientes

Base de creme pasteleiro de chocolate

200 ml de leite gordo

125 ml de natas frescas

60 g de açúcar

20 g de farinha

10 g de amido de milho

4 gemas

175 g de chocolate negro

25 g de cacau em pó

Para o merengue

6 claras à temperatura ambiente

40 g açúcar

Preparação:

1. Pré-aquecer o forno a 170 °C.

2. Pincelar um ramequim (taça de suflê) com manteiga amolecida do centro para fora e levar ao congelador 5 minutos. Repetir o processo e peneirar com açúcar e cacau em pó. Retirar o excesso e limpar as bordas exteriores.

3. Para o creme pasteleiro, derreter o chocolate em banho-maria. Retirar do lume e deixar arrefecer.

4. Colocar o leite, as natas e o cacau em pó num tacho e deixar ferver devagar. Numa taça, bater levemente as gemas de ovo com o açúcar até obter uma cor pálida. Juntar a farinha e o amido de milho e mexer até ficar homogéneo. Verter o leite com cacau ainda quente sobre o preparado das gemas e voltar a colocar o tacho em lume médio.

5. Ferver lentamente, mexendo continuamente até engrossar. Retirar do lume e juntar o chocolate derretido. Verter o creme pasteleiro para uma taça e levar ao frigorífico 30 minutos.

6. Para o merengue, bater as claras, juntando o açúcar a meio do processo, até ficar com a textura de um creme de barbear.

7. Juntar as claras batidas ao creme pasteleiro lentamente, envolvendo cuidadosamente para não retirar o ar.

8. Colocar a mistura no ramequim, previamente untado, e levar ao forno. Cozinhar entre 15 a 20 minutos.

9. Servir imediatamente, polvilhado com açúcar em pó.