Tudo pronto para o Natal no Penha Longa Resort

O Natal é o tempo da família, sem dúvida. O momento ideal para reunir, à volta da mesa, várias gerações, independentemente da distância que as separa – quer esta seja medida em quilómetros, anos ou opiniões. Porém, reunir a família não significa sacrificar a matriarca – regra geral, uma ou ambas as avós – com comprar e preparar quilos de couves, pôr bacalhau de molho, rechear o peru, fazer filhoses, sonhos, farófias e arroz doce. Quando a família chega, fresca e fofa, bem perfumada, de unhas pintadas e cabelos imaculados, as velhotas estão irritadas, derreadas e a cheirar a fritos. Natal que é pesado para uns e leve para outros, não é Natal que se apresente. Por que não passá-lo todos juntos, mas fora de casa, onde outros "alguéns" se preocupem com a comida? No Penha Longa Resort, em Sintra, as celebrações de Natal contam com um jantar de Consoada no dia 24 e um almoço de Natal no dia 25. E, para quem não abdica de passar o Natal em casa, há a opção do réveillon, com um jantar de gala no Salão da Coroa, dia 31, seguido de uma animada festa. Para quem prefere um fim de ano mais gastronómico, o melhor será optar por jantar no LAB by Sergi Arola.

Um sortido de pequenos doces de Natal Foto: DR

Comecemos pelo Natal. Quem chegar ao Penha Longa no dia 24 será recebido por uma autêntica aldeia natalícia, feita de bolacha de gengibre – tenha só cuidado para as crianças não comerem o cenário. Para o jantar da Consoada, as equipas de cozinha e de pastelaria criaram um menu de seis momentos onde há espaço para tradição e para um twist de fusão e irreverência, com as entradas de vieira, kimchi e bacon e rabanada de polvo a conviverem como onigiri grelhado e peru, que precede os pratos de bacalhau, feijão, dendê e leitão, milho, couve. O momento doce chega com o Rudolph, uma sobremesa de chocolate e bolacha Speculoos, que, a bem dos mais novos, esperamos que não inclua mutilar um bolo em forma de rena fofinha com nariz vermelho. Esta opção custa 110 euros por pessoa e 48 euros para crianças entre os 4 e os 12.

Vieira, Kimchi e Bacon Foto: DR

Já o almoço de Natal será em formato buffet, uma opção relaxada e informal, perfeita para pôr conversas em dia ou evitar aquele parente com quem preferimos não conviver. Há uma estação de frios com marisco, caviar e sushi. Nos quentes, o peru assado com guanciale e arandos secos e o carré de cordeiro com açorda de espargos e poejo são os não negociáveis. Nas sobremesas, há opções para todos dos gostos com Tronco de Natal feito de bolo de chocolate, mousse de chocolate dourado, praliné de amêndoa e frutas exóticas; a Pannacotta de limão; o Choux de framboesa ou a Roulade de cappuccino. O melhor é começar já a fazer uma dieta de iogurtes magros e folhas de alface para ter apetite para tudo. Este almoço de Natal custa 91 euros por pessoa e 45 euros para crianças entre os 4 e os 12.

Onigiri grelhado e Peru Foto: DR

O Penha Longa tem um pacote especial para quem queira passar a noite de Natal no resort. O jantar de Consoada e a estadia custa a partir de 393 euros para ocupação individual e 513 euros para ocupação dupla, com 15% de desconto no almoço de Natal de 20% de desconto para noites adicionais. Pode aproveitar o desconto para ficar para as celebrações de réveillon.

Bacalhau, Feijão, Dendê Foto: DR

Para as celebrações do fim do ano, o resort preparou um jantar de gala no Salão Coroa, que estará decorado de acordo com o tema A Fábrica de Chocolate. Haverá um cocktail seguido do jantar que inclui um menu de sete momentos com harmonização de vinhos. Custa 395 euros por pessoa, 197,50 euros por adolescente dos 13 aos 18 anos e 60 euros o para crianças dos 4 aos 12 anos.

Leitão, Milho, Couve Foto: DR

Se preferir, pode jantar no LAB by Sergi Arola, com uma estrela Michelin. Aqui, os chefs Sergi Arola e Vladmir Veiga criaram um menu de seis momentos em que se pode provar, por exemplo, um Gelado de Ostras e Balsâmico, uns Lagostins Fermentados ou uma Carne Wagyu Mirandesa. Custa 450 euros por pessoa e 225 para adolescentes entre os 13 e os 18. Terminado o jantar, poderá juntar-se à festa no Salão Coroa. Para o almoço do primeiro dia do ano, o Penha Longa volta a optar por um buffet, no Penha Longa Mercatto, onde poderá experimentar caranguejo, abacate e brioche ou o leitão de Negrais; bochechas de porco ibérico confitadas com castanhas e avelãs torradas ou o cozido de grão com legumes da época. As sobremesas são a perder de vista. Esta opção custa 91 euros por pessoa e 45 euros por criança até 12 anos.

Rodolfo, a rena do nariz vermelho, em modo sobremesa Foto: DR

Para quem quiser passar a noite de ano novo no resort, há um pacote que inclui o jantar no Salão Coroa, a festa de réveillon e o early lunch no dia seguinte com late check out até às 14h, a partir de 745 euros para ocupação individual e a partir de 1150 euros para ocupação dupla. Se preferir jantar no Lab by Sergi Arola os valores passam para 800 euros e 1260 euros respetivamente.

Onde? Estrada da Lagoa Azul, Linhó, 2714-511 Sintra Reservas? 21 924 90 11