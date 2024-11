A trufa ganha protagonismo no novo menu do 1743 Palácio da Fonte Nova

O restaurante 1743 Palácio da Fonte Nova é desde julho liderado por Cíntia e Joachim Koerper. É num palácio do século XVIII que se instalam e de onde retiram inspiração para uma cozinha italiana romântica e tradicional com um olhar moderno e de alta gastronomia. Agora, a trufa invade todas as secções da refeição no Menu Trufa Branca d’Alba, disponível durante o mês de novembro e até meados de dezembro – ou até deixarem de encontrar a rara iguaria.

O restaurante 1743 Palácio da Fonte Nova é desde julho liderado por Cíntia e Joachim Koerper.

A Trufa Branca d’ Alba é dos ingredientes mais exclusivos na gastronomia mundial, diferenciando-se das outras categorias de trufa pelo seu aroma mais intenso e complexo, que combina notas de terra com alho e até mel. É encontrada na região de Piemonte, em Itália, no canto do país que faz fronteira com França e Suíça.

O menu dedicado à Trufa Branca d’Alba foi criado para realçar o seu sabor e aromas em cada um dos cinco pratos da refeição, dissolvendo-se com facilidade nos sabores que a complementam. Ainda assim, uma pequena quantidade é suficiente para espalhar o seu perfume e paladar ricos e intensos, desde o amuse-bouche aos pequenos doces Mignardises que sucedem a sobremesa: tarte de chocolate, avelã, mel e trufa branca d’Alba. No corpo da refeição os pratos incluem três das quatro opções de tártaro de vitela de leite e trufa branca, ovo a baixa temperatura com purés de batata e espinafre com Trufa branca d‘Alba, tortelloni em brodo e trufa branca d‘Alba que acompanha vieiras com talharim ao burro, sálvia e trufa branca d’Alba. E ainda o risoto de trufa branca d’Alba com vitela de leite.

O espaço que recebe 40 lugares em sala e 40 na varanda exterior aprofunda a atmosfera romântica da península italiana, com uma decoração clássica e sofisticada, inspirada no passado, mas que sabe a futuro.

O espaço que recebe 40 lugares em sala e 40 na varanda exterior aprofunda a atmosfera romântica da península italiana, com uma decoração clássica e sofisticada, inspirada no passado, mas que sabe a futuro. Além do menu atual de Trufa Branca d’Alba, o restaurante apresenta mais dois menus de degustação além do serviço à carta.

O menu tem um valor de €280 por pessoa, sem bebidas.

Quando? De novembro até meados de dezembro Onde? 1743 Palácio Fonte Nova, rua Álvaro augusto Rodrigues Vilela 137, Sintra Quanto? €280