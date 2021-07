Matiz, o novo clássico da Avenida da Liberdade

Mais cosmopolita, mas sem perder a essência própria dos clássicos, o Sofitel Lisbon Liberdade, na Av. da Lisberdade, cruza algumas referências portuguesas com uma marcada inspiração francesa, a elegância de um cinco estrelas evidente em todos os pormenores. O interior do hotel ganhou áreas ainda mais amplas, vestidas de cores luminosas e materiais nobres, e também um jardim vertical, símbolo da aposta na sustentabilidade.

Um dos pratos principais, robalo com creme de cherovia e amêijoa à “Bulhão Pato” Foto: Oscar Romero

A par das renovações nasce o Matiz, o novo restaurante e bar do hotel, pensado pelo chef alemão Daniel Schlaipfer e que vem substituir o AdLib. Espere cozinha portuguesa moderna com influências francesas e bons produtos locais.

O chef Daniel Schlaipfer Foto: Óscar Romero

Da carta, fazem parte entradas como uvas de foie gras (€14), ravioli de lagosta com bisque de frutos do mar, mexilhões e berbigão (€12), e nos pratos principais sobressaem o robalo com creme de cherovia e amêijoa à "Bulhão Pato" (€24), os portobellos grelhados com hummus de cherovia e grão de bico, e queijo de cabra fresco (€18) ou costeletas de borrego com beringela assada e molho de lavanda (€28). Já nas sobremesas pode contar com texturas de chocolate de São Tomé (€12) entre outras iguarias mais ou menos doces. No Matiz Bar, também há cocktails e petiscos variados, desde os croquetes (entre os €6 e €8), a conservas e tábuas de queijos, passando também pelas dessertails (entre os €8 e €16). A ideia é ainda trazer para o Matiz alguns hábitos bem franceses, como Le Goûter e o L’Apéro, sempre com a avenida ali ao lado.

Uma das sobremesas, texturas de chocolate de S. Tomé Foto: Oscar Romero

Onde? Avenida Da Liberdade, 127 Lisboa Quando? Todos os dias do 12h30 às 22h30 Reservas: 21 322 83 50 ou matiz.lisboa@sofitel.com