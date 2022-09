Entre Cascais e Lisboa. Três restaurantes para experimentar agora

As panquecas do Olívia Foto: André Mata

O polvo do Olivia. Foto: André Mata

A Grande Lisboa está de novo a fervilhar com novidades gastronómicas. No pós-pandemia, não faltam boas razões para sair de casa e aproveitar uma boa refeição com vista para a cidade ou para simplesmente senti-la respirar. É o que acontece no Olivia, o irmão mais novo do Nicolau, que é a the next big thing dos brunchs na cidade. Situado nas Avenidas Novas, no 69A da Avenida Marquês de Tomar, é um quatro em um: pequeno-almoço, brunch, almoço e jantar, está aberto todo o dia.Da incrível seleção de panquecas e ovos do menu de pequeno-almoço e brunch, destacam-se os deliciosos Ovos Olívia, com espargos e presunto, e os caseiros Cinamon Rolls. Já ao almoço e ao jantar as referências gastronómicas vêm de uma cozinha do mundo, com opções de peixe, carne, vegetarianos e veganos, destacando-se as variadas bowls de legumes e proteína à escolha, o caril de gambas com leite de coco cremoso, espinafres, arroz e naan, o cantonês Chow Fun, o Bibimbap de frango, e ainda deliciosas pizzas caseiras de fermentação lenta. Como sobremesa destaca-se a Cookie Olivia, uma bolacha deliciosa idêntica a um brownie. Das 9h às 23h.

Em Cascais, no centro, encontramos meio escondido, envolto em escuridão e numa rua discreta, o El Clandestino. Lá dentro a animação promete: mal se entra vê-se a azáfama do balcão, onde os chefs cozinham os pratos. O serviço é rápido e eficaz, o staff é simpático desde a escolha dos vinhos aos pratos.

A ceviche do El Clandestino

Para entradas, imperdíveis são os croquetes de presunto maturado ao longo de 24 meses, o bao de salmão e a ceviche peruana (peixe branco em cubos, limão, cebola roxa, coentros e batata doce). Como a influência da cozinha vem do Peru e da Ásia, é normal que encontremos também na carta combinações como a de noodles orientais salteados com vegetais e molho asiático ou o peixe do dia grelhado em molho de manteiga, brandy e molho thai, com alcaparras, batata e espargos. Essencial mesmo é não sair sem provar as margaritas - de morango ou tradicional - que são um must.

O peixe do dia no El Clandestino

Por fim, e regressando a Lisboa, ao coração da cidade e no topo do The Vintage Hotel & Spa Lisboa encontramos o V Rooftop Bar, que acaba de renovar a carta para deliciosas propostas de petiscos. Com vista sob a cidade, podemos desfrutar da salada de burrata artesanal com um mix de tomate, nectarina, cebola roxa, manjericão, azeitona e amêndoa ou de um gaspacho delicioso, ainda em mood fim de verão.

V Rooftop Bar

Como Setembro ainda é um mês de calor as sugestões são leves e frescas, e aqui também há ceviche: atum com cenoura, abacate, tomate cherry, pickle de cebola roxa e mandioca frita. Para os mais gulosos, há um bife do lombo com batata frita, ovo estrelado e molho de mostarda, para comer à mão e com direito a lambuzar os dedos. Acompanhe com o cocktail do mês, que vai sempre variando: o último combinava gin e manjericão.

Ceviche no V Rooftop Bar