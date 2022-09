Chef's Table: jantares inéditos de regresso ao Algarve até ao final do ano

O Chef's Table, iniciativa que celebra o melhor da alta cozinha, está de regresso e, desta vez, veio para ficar. Após uma série bem-sucedida e limitada a quatro eventos veranis com chefs como Vítor Sobral, Marlene Vieira e Rui Paula - e como parte das comemorações dos 30 anos do Pine Cliffs Resort - a experiência gastronómica encontra o seu lugar na cozinha do Mimo Algarve, um dos restaurantes do hotel, pelo menos até ao fim do ano.

Restaurante MIMO Algarve Foto: MIMO Algarve

Tal como o nome indica, cada momento do Chef's Table consiste num jantar de luxo, tanto no que toca aos sabores que chegam à mesa, como na cuidadosa seleção de vinhos nacionais. E conta com uma aproximação especial entre quem cozinha e quem come. Os participantes são recebidos pelos chefs e sommeliers do Pine Cliffs Resort, que também apresentam cada um dos oito momentos da refeição, preparados mesmo ali ao lado. Destaque para a cozinha do Mimo, aberta para a sala, que permite uma observação atenta do trabalho dos "artistas gastronómicos", seja para aprofundar os seus conhecimentos, satisfazer curiosidades, conhecer os produtos sazonais do Algarve e as variadas técnicas utilizadas.

O jantar Chef's Table decorre todos os sábados Foto: MIMO Algarve

Os jantares mantêm-se apenas para adultos e estão disponíveis tanto a hóspedes como para clientes externos ao resort. São também esperadas algumas edições especiais com chefs VIP convidados em datas ainda a anunciar. As reservas podem ser realizadas aqui.

Onde? Mimo Algarve, no Pine Cliffs Resort, Algarve. Quando? Todos os sábados, das 20 às 23h. Preço: a partir de €160 por pessoa.