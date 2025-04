Delta Coffee House junta-se à tendência e lança bebida inspirada no chocolate do Dubai

Chocolate de leite, recheado com creme de pistáchio e massa kadaif. Assim é o chocolate do Dubai, tema quente do momento entre os mais (ou menos) gulosos, que virou tendência de um dia para o outro nas redes sociais. Por cá, a Delta não tardou em reagir: a marca portuguesa já está a servir uma bebida que junta o chocolate de pistáchio cremoso ao sabor aveludado do café, sob o lema Feel your coffee.

Esta novidade chama-se Dubai Chocolate Delight e está disponível nas lojas Delta Coffee House Experience. Esta marca do universo Grupo Nabeiro foi inaugurada em 2021 para responder às alterações em torno da cultura do café, que está hoje longe dos tempos em que a oferta se limitava aos clássicos curto, cheio e pingado. Tem espaços na Avenida da Liberdade, no Prata Riverside e no Centro Comercial Amoreiras, em Lisboa, e no Mercado do Bolhão, no Porto. Por lá, servem-se tanto bebidas como refeições leves e brunch.

Delta coffee experience

Mas, afinal, o que é o chocolate do Dubai? Inicialmente lançado em 2021 por Sarah Hamouda, fundadora da chocolataria Fix Dessert Chocolatier, o exemplar original só pode ser encontrado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, ainda que não faltem à venda por todo o mundo uma quantidade interminável de réplicas — desde a marca de chocolates J. D. Gross, da cadeia de supermercados Lidl, à chocolataria suiça Lindt. Atualmente, uma tablete de 200 gramas deste chocolate luxuoso da Fix Dessert Chocolatier está à venda por cerca de 20 euros.

A principal característica distintiva deste chocolate é a textura, conseguida através do recheio cremoso de pistáchio com kadaif, esta última uma massa leve e crocante, tradicional nas sobremesas do Médio Oriente. Sem esquecer, claro, a mistura bombástica com o chocolate de leite.