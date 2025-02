Estes foram os 10 aeroportos mais movimentados de 2024

O mundo é uma rede de conexões, e de certa forma os aeroportos são o coração dessa rede. São eles que possibilitam a deslocação de milhões de pessoas entre continentes, moldando as viagens e o comércio global. Para a maioria das pessoas, a escolha do aeroporto baseia-se principalmente no preço dos voos, nos horários mais convenientes e na proximidades dos destinos no fim e no inicio da viagem.

Ao analisar a capacidade das companhias aéreas - ou seja, o número total de lugares disponíveis - em voos internacionais e domésticos nos aeroportos da América do Norte, Europa, Ásia e Médio Oriente, a Official Airline Guide (OAG) conseguiu identificar quais são os aeroportos mais movimentados do mundo.

O Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL) continua a ocupar o topo da lista, uma posição que já não é novidade. Já que este aeroporto na Georgia, em 23 dos 24 anos em que este relatório foi elaborado, tem sido classificado o mais movimentado do mundo. Com mais de 2,000 aterragens e descolagens diárias, é o principal centro de operações da Delta Airlines.

O segundo lugar ficou para o Aeroporto Internacional do Dubai, refletindo um crescimento contínuo na sua capacidade aérea ao longo dos anos - em 2024, registou um crescimento de 12% em relação a 2019. Além disso, foi o unico representante do Médio Oriente na lista deste ano, na qual a maioria das posições pertence a aeroportos da América do Norte (quatro), Ásia (três) e Europa (dois).

Entre os 10 aeroportos mais movimentados segue-se, em 3º lugar, o Aeroporto Internacional de Tóquio Haneda, em 4º o Aeroporto de Londres Hethrow, na 5º posição o Aeroporto Internacional de Denver, seguido pelo Aeroporto Internacional de Guangzbhou Baiyun. Em 8º está o Aeroporto de Istambul e em 9º o Aeroporto Internacional de Xangai. Por fim, a lista encerra-se com o Aeroporto Internacional O'Hare de Chicago, que ocupa o 10º lugar.