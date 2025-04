"O consumidor quer beber menos, mas melhor"

Como aconteceu a ideia de um evento para promover as castas portuguesas?

A ideia do Só Castas surgiu da vontade de celebrar o património vínico nacional e promover o conhecimento sobre as castas autóctones portuguesas. Sabemos que temos uma enorme riqueza em termos de diversidade genética e vinificação, mas muitas vezes não damos o devido destaque a esta herança. Daí a necessidade de criar uma iniciativa inteiramente dedicada às nossas castas, permitindo um espaço de partilha e reflexão sobre o presente e o futuro do setor, mas também promovendo uma prova alargada de muitos vinhos monocasta, tornando este evento único num universo de eventos vínicos muito alargado.

Há necessidade de as promover?

Sim, considero que existe uma necessidade clara de promover as castas portuguesas. Apesar de serem únicas e adaptadas às nossas condições climáticas, muitas vezes ficam ofuscadas por vinhos blend ou por castas internacionais. É importante valorizar o que é nosso, especialmente num momento em que as alterações climáticas nos desafiam a encontrar soluções sustentáveis para manter a qualidade e a autenticidade dos nossos vinhos.

Porque se refere que ainda apostamos pouco nas nossas castas?

Portugal tem uma forte tradição de vinhos de blend, ou seja, mistura de variedades. Apesar de produzirmos blends de elevada qualidade, ainda não apostamos suficientemente nas castas autóctones como uma marca distintiva a nível nacional e internacional. Contudo, há um movimento crescente para as valorizar e o Só Castas quer ajudar a reforçar essa importância.

Conceição Gato, Coordenadora- geral do "Só Castas" Foto: DR

Blend ou monocasta? São ambos válidos ou Portugal deveria apostar mais numa das duas possibilidades?

Ambas são válidos e têm o seu espaço. Os vinhos de blend são parte da tradição vínica portuguesa e representam a harmonização de várias castas. No entanto, os monocasta permitem explorar o caráter individual de cada uma, dando-lhes protagonismo e autenticidade. No evento, optámos por destacar os vinhos monovarietais precisamente para reforçar o seu conhecimento e a sua valorização.

Afinal quantas castas temos? É que parece não haver um número consensual…

O número mais consensual indica que Portugal tem cerca de 250 nacionais reconhecidas. Este é um número impressionante que nos coloca no topo mundial em termos de diversidade por área: somos o país com mais castas por mil quilómetros quadrados, com 2,7, enquanto o segundo classificado tem 1,5.

Nesta questão há quem garanta que Itália ou Espanha tem um número superior. É assim?

Tanto Itália como Espanha têm um grande número de castas autóctones, mas Portugal destaca-se pela diversidade concentrada num território relativamente pequeno. A diferença não está tanto na quantidade absoluta, mas sim na densidade e variedade por área, o que nos torna únicos no panorama mundial.

Creio que as Touriga Nacional e Alvarinho farão parte de diversos estudos, designadamente em França. São as variedades mais representativas?

Touriga Nacional e Alvarinho são, sem dúvida, duas das mais emblemáticas de Portugal e têm vindo a ser objeto de estudo internacional pela sua capacidade de adaptação e qualidade. No entanto, há muitas outras autóctones que também merecem destaque e que estão a ganhar reconhecimento fora de Portugal.

Evento Só Castas Foto: DR

Já estão identificadas as que se conseguirão adaptar às alterações climáticas?

O processo de investigação sobre a adaptação das castas às alterações climáticas ainda decorre, com muita pesquisa. O evento vai trazer especialistas nacionais e internacionais para discutir precisamente este tema, refletindo sobre estratégias e soluções para enfrentar as mudanças climáticas e preservar a qualidade dos vinhos. O Só Castas promove a reflexão, a partilha de conhecimento e a valorização do que é nosso, mostrando que o futuro passa pela adaptação e pela autenticidade.

Como vê atualmente o setor do vinho? Parece haver menos consumo, há a questão das taxas…

O setor vive um momento de grande valorização da qualidade do vinho, do serviço e de toda a experiência de consumo. O consumidor quer beber menos, mas melhor, e quer conhecer o que está a beber. A hotelaria e restauração apostam em profissionais bem preparados e em ter boas cartas de vinho. Diria que o posicionamento do consumo de vinho, está muito mais interessante. Portugal tem uma herança cultural e uma enorme tradição associadas ao vinho. Não creio que isso esteja em risco, mas é importante estarmos atentos e termos capacidade de nos irmos adaptando aos tempos, à exigência e aos desafios.

Quantas castas e produtores vão estar representados?

Ainda estamos a ultimar os números finais, mas podemos garantir que estarão presentes produtores de várias regiões do país, sempre com destaque para as castas autóctones. Serão cerca de 30 produtores e 55 castas nacionais. Esta primeira edição pretende, justamente, dar um panorama alargado da diversidade do nosso vinho, promovendo o conhecimento e a partilha entre todos os interessados.

O que se pode saber sobre o programa?

O evento arranca esta sexta-feira, dia 11 de abril, com uma tarde de conferências onde especialistas nacionais e internacionais vão partilhar conhecimento sobre adaptação climática, diversidade genética das castas ibéricas e novas tecnologias de vinificação. No sábado, haverá provas comentadas, duelos de castas e uma zona exclusiva de provas com vinhos monocasta portugueses. Vai ser um espaço de partilha e debate entre produtores, especialistas e apreciadores. O programa completo, com indicação de todos os investigadores e enólogos presentes está disponível na página no instagram do Só Castas.