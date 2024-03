"Sr. Rui" conta a história do empresário Rui Nabeiro

Leonel Vieira e

Rui Nabeiro nasceu em 1931 em Campo Maior. Criado no Alentejo rural durante os primeiros anos de ditadura, começou a sua jornada empreendedora aos 14 anos, quando decidiu vender café a granel nas ruas. Em 1961, fundou a Delta Cafés, que cresceu para se tornar. A somar aos seus sucessos empresariais, bem conhecidos dos portugueses, Nabeiro era conhecido pelo seu compromisso com a responsabilidade social, apoiando várias causas e projetos comunitários em Portugal. Deixou-nos a 19 de março de 2023. Um ano depois, esta história, que é frequentemente citada como um exemplo de determinação, trabalho árduo e visão empresarial,Composta por dois episódios,realizada por, incluindo José Raposo - que é o próprio Rui Nabeiro -, Carla Andrino, Ana Guiomar, Afonso Lagarto, Sara Barradas, Marco Delgado, Luís Simões, Tiago Teotónio Pereira, Diogo Infante e Joaquim Nicolau. Conta a história do "menino sonhador, criado no Alentejo rural nos primeiros anos de ditadura, foi também o jovem habilidoso que vingou no contrabando, o homem visionário que expandiu internacionalmente o seu pequeno negócio de café, o político que criou inimigos e se viu a braços com a justiça, o homem condecorado Comendador, por nunca esquecer que a riqueza e o poder devem servir a comunidade. O seu povo", lê-se, no comunicado de imprensa da série.Sr. Rui, que inclui séries como Morangos com Açúcar, Operação Maré Negra, Pôr do Sol, O Clube, PRAXX, bem como documentários como Factory of Dreams: Benfica, Eu Amo o Benfica e Quintana: Um Guerreiro Extraordinário.