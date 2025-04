Celebrar a Páscoa com um brunch italiano

Com a correria do dia a dia, nem sempre temos tempo (ou coragem) para enfrentar a azáfama de preparar um almoço de família, especialmente na Páscoa, quando tudo parece girar à volta do cabrito e de longas horas na cozinha. Às vezes, o que apetece mesmo é trocar a tradição por algo mais leve e descontraído. Pensando nisso, o restaurante Davvero, vai assinalar a data com o Pasqua Bellini Brunch. Neste evento gastronómico especial pode contar com uma mesa recheada de sabores italianos, desde enchidos e queijos típicos, pratos frios e quentes no buffet, até às sobremesas, como o gelado artesanal da casa.

Restaurante Davvero Foto: DR

O Davvero é conhecido pela sua abordagem contemporânea à cozinha italiana, onde o respeito pela tradição se cruza com criatividade e atenção ao detalhe. Localizado no bairro das Amoreiras, o espaço combina elegância discreta com um ambiente acolhedor. A carta habitual é marcada por ingredientes sazonais, massas frescas feitas na casa e um cuidado apurado na apresentação dos pratos, sempre com o sabor como protagonista.

Pasqua Bellini Brunch - Queijos Foto: Hayley Kelsing

Mas é nos pratos principais que se sente o toque especial do chef da casa, Isaac Kumi, com o risotto de espargos e açafrão, o ravioli de camarão com limão, o bisque e burrata com pimenta rosa, ou o polvo grelhado com creme de pimentos fumados, couve-galega e molho de iogurte e lima. Há também sugestões reconfortantes como o paccheri gratinado com cogumelos e fonduta de parmigiano, ou o cordeiro assado com batatas e alecrim, uma forma subtil de não esquecer totalmente a tradição.

Chef Isaac Kumi Foto: @Davvero

Para acompanhar, haverá uma seleção de bebidas em regime all you can drink, com destaque para os bellinis, um clássico italiano à base de espumante e sumo de pêssego, ideal para brindar à chegada da primavera.

O brunch custa 55 euros por pessoa e as reservas podem ser feitas no site do restaurante ou pelo telefone +351 911 771 610.

Onde? Davvero Lisboa Quando? 20 de Abril das 12h00 às 15h30