Atenção amantes de doces, abriu uma nova loja de chocolates artesanais em Sintra

A marca The Chocolate by Penha Longa já era uma realidade. A novidade é a loja física, que, situada dentro do hotel, concretiza um desejo antigo do Chef Executivo de pastelaria, Francisco Siopa, que há muito ambicionava um local exclusivo onde pudesse apresentar as suas criações.

Chocolate coleção One Bite Foto: DR

Com uma carreira consolidada na pastelaria, Francisco Siopa encara esta inauguração como a concretização de um sonho: "Um espaço onde o chocolate é mais do que um ingrediente, é uma experiência. Queremos que cada criação conte uma história, que cada sabor desperte emoções e que os nossos clientes sintam a paixão e a dedicação que colocamos em cada peça. Este é um projeto que une tradição e inovação, sempre com a excelência que caracteriza o Penha Longa", explica com entusiasmo.

Chocolates das coleções One Bite, Arts, e Tablete Foto: DR

Siopa, em conjunto com a sua subchef de pastelaria, Inês Freitas, são os criadores e responsáveis pela confeção de todas as coleções que agora se encontram na loja, entre as quais a coleção One Bite, a Arts, e também as tabletes, sem esquecer os Cookies. A produção assenta na escolha de ingredientes selecionados, com cacau proveniente do México, Cuba e São Tomé.

Tablete - The Chocolate by Penha Longa Foto: DR

Além da venda no espaço físico, os chocolates podem ser encomendados. A criação deste espaço representa um novo passo no âmbito do trabalho desenvolvido na produção artesanal de chocolate.