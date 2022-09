Vinhos, queijos e vista para o rio Douro. Um dia de enoturismo na Quinta do Ventozelo

Em Portugal, o fim do verão é sinónimo de vindimas. É por esta altura que se colhem os cachos de uvas destinados à produção de vinho e que as festas tradicionais animam quintas um pouco por todo o país. Ventozelo, em Ervedosa do Douro, não é exceção e organiza um programa dedicado a esta arte já este sábado, 24, das 10h30 às 18h. A paisagem idílica e a própria história da quinta convidam a um dia de celebração cheio, principalmente para os amantes de enoturismo.

O programa arranca com a receção dos participantes e com a entrega de um kit de vindima, seguida de uma visita guiada à vinha. Logo depois, somos levados com todo o estilo, numa carrinha Bedford, pela Quinta de Ventozelo até à parcela a vindimar, onde haverá também uma pausa para "Mata-bicho", ou seja, para nos deliciarmos com algumas iguarias regionais. Neste caso, referimo-nos à bola de bacalhau, ao caldo de cebola e a um bom copo de vinho de Ventozelo.

Segue-se um merecido almoço no restaurante Armazém 1840, às 13h, onde se provará a sardinha de São João em escabeche com salada de tomate coração de boi do Douro, azeite de Ventozelo, pão e azeitonas, acompanhados por dois vinhos - um Azul de Ventozelo Branco 2020 e um Quinta de Ventozelo Malvasia 2020. Pelo meio, serão servidos um Ventozelo Reserva Tinto 2019 e um Quinta de Ventozelo Sousão 2021, bem como um tradicional rancho. Para terminar a refeição, há queijos e rabanadas de vinho do Porto, harmonizadas com um Quinta de Ventozelo Porto Late Bottled Vintage 2014. À tarde, o destino são as águas calmas do rio Douro num belo passeio de barco de duas horas, perfeito para dar o dia por encerrado.

As inscrições do programa estão limitadas a 40 pessoas e estão abertas tanto aos hóspedes do Ventozelo Hotel & Quinta como ao público em geral (sujeito a marcação prévia através de actividades@quintadeventozelo.pt).

Onde? Quinta de Ventozelo, S João da Pesqueira, Ervedosa do Douro. Quando? Dia 24 de setembro, das 10h30 às 18h. Bilhetes: €90 por adulto e €40 por criança.