Ventozelo Hotel & Quinta é um dos melhores hotéis gastronómicos do mundo

Ao leme da Cantina de Ventozelo está o chef Miguel Castro e Silva, que resgatou receituário antigo do Douro para recriar pratos icónicos, por isso não se poderia esperar menos do que a merecida atribuição do mais recente prémio ao Ventozelo Hotel & Quinta. Esta quinta no Douro foi destacada pelos National Geographic Traveller Hotel Awards 2021, alcançando o top 3 dos melhores hotéis gastronómicos do mundo. Entre os 39 hotéis galardoados nos prémios anuais desta reconhecida publicação internacional, Ventozelo foi o único hotel português a ser premiado pelo trabalho desenvolvido em 2020.

Ventozelo Hotel & Quinta Foto: Luís Ferraz

"Muito mais do que um simples lugar para ficar, os hotéis podem fazer ou estragar uma experiência de viagem. E agora que tentamos começar a explorar o mundo novamente, o sítio onde escolhemos ficar alojados importa mais do que nunca", afirma a National Geographic Traveller no artigo que anunciou nos vencedores e finalistas em cada uma das 13 categorias galardoadas. "Os nossos prémios destacam as propriedades, tanto as novas como as que foram alvo de renovações, que se evidenciaram das restantes no último ano - seja por uma renovação empolgante, por medidas ecológicas de relevo, projetos de arquitetura espetaculares ou experiências gastronómicas inesquecíveis que permanecem por muito tempo na memória após a visita."

Ventozelo Hotel & Quinta Foto: Luís Ferraz

Ventozelo Hotel & Quinta foi um dos finalistas na categoria "Gourmet Getaway: Best Gourmet Hotel", ficando no top três dos melhores hotéis do mundo para experiências gastronómicas. De acordo com o júri, "o Douro é decantado nesta quinta", onde para "além das paisagens deslumbrantes, se destaca o restaurante farm-to-fork cujos menus e pratos servidos são ditados pelas mudanças das estações do ano e pela natureza".