Um pai cozinheiro e uma filha preguiçosa juntam-se para ensinar a cozinhar

Leonor é realizadora de profissão e uma pessoa sem paciência para cozinhar. Alexandre Correia, jornalista de dia, pai e cozinheiro à noite, já fez vários cursos de cozinha, pastelaria e até padaria que intensificaram a sua paixão pela área, culminando mesmo num Mestrado em Ciências Gastronómicas.

No sábado, dia 9 de novembro, pai e filha juntam forças partilhando alguns truques e sugestões, a partir de um workshop para todas as Leonores que não gostam de cozinhar. Leonor incentiva a que todos os não-cozinheiros larguem as aplicações de auxílio à cozinha, bem como as desculpas de falta de tempo e peguem nos tachos, panelas e ingredientes com os conselhos de quem prepara os pratos que sabem sempre melhor- os pais, as mães e os avós deste mundo. Alexandre acredita que toda a complicação de cozinhar é um exagero e que uma refeição boa e simples é realmente possível e mais acessível do que a filha pensa.

No workshop "Cozinhar não é uma seca" vai ser preparada uma refeição composta por um ragu à bolonhesa, ervilhas com ovos escalfados, um risotto de cogumelos e uma tortilha de batata e cebola. Foto: DR

No workshop "Cozinhar não é uma seca", que irá decorrer no Espaço Arroios, em Lisboa, a dupla vai ensinar a fazer ragu à bolonhesa, ervilhas com ovos escalfados, risotto de cogumelos e tortilha de batata e cebola. Os pratos serão preparados em conjunto de forma simples e sem muito esforço, mostrando aos aprendizes que é possível preparar uma refeição rápida e saborosa sem gastar muito dinheiro em ingredientes ou utensílios.

Deverá sair do workshop com um novo ponto de vista da sua rotina diária, ou pelo menos é o principal objetivo de Leonor, que também será aprendiz neste dia. Leonor promete ainda que o pai é um ótimo contador de histórias e que entretenimento não faltará.

No final do workshop a comida será servida com vinho, num almoço de convívio e partilha.

Quando? 9 de novembro, das 11h às 15h Onde? Espaço Arroios, Rua Passos Manuel 99A, Lisboa Quanto? €38 Reservas hello@espacoarroios.com