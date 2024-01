Obicà inova com menu vindo diretamente de Itália

Ao virar a esquina da Rua Nova de São Mamede, deparamo-nos com a fachada do Obicà, um dos mais recentes restaurantes italianos do Príncipe Real, e o nosso abrigo do tempo frio e chuvoso que cobre a cidade lisboeta. Entramos e somos recebidos por Carolina, a responsável do espaço, que nos guia à mesa com a sua energia contagiante. A razão da visita? Viemos desvendar o novo menu, resultado de uma imersiva viagem a Itália, à casa mãe, onde as equipas de cozinha absorveram a essência do restaurante para proporcionar, em Portugal, a verdadeira experiência italiana.

O ambiente é marcado por tons de azul e amadeirados fornecendo um ar mais descontraído, perfeito para um jantar de amigos. Desde a sua aterragem em Portugal em 2021, no Porto, e posteriormente em Lisboa em outubro de 2022, o Obicà tem encantado os paladares lusos com uma carta focada nos melhores produtos certificados italianos, provenientes de regiões com designação de origem protegida. Pioneiro como o 1º Mozzarella Bar do mundo, este estabelecimento inova, oferecendo uma vasta seleção de mozzarellas de origem denominada.

Pappardelle al Ragù Foto: DR

Para a nossa refeição, ficámos nas mãos do chef e tivemos a oportunidade de experimentar alguns dos pratos novos, mas também os já conhecidos da casa. Começámos com o novo protagonista do Mozarrella Bar, o Pecornino Moliterno (€9,5), um queijo feito com leite de ovelha cru da ilha da Sardenha, que ao início parecia apresentar um sabor forte, mas supreendeu com a textura suave. Passando para o Piatti Picolli, degustámos o recente inovado tartare di pomodoro (€9,5) (tártaro de tomate biológico com stracciatella, crocante tarallo e azeite de manjericão), a focacce oregano (€7) (oregãos com flor de sal) e a crostini de tomini com pera caramelizada e trufa negra (€6).

Hummus di Barbabietola Foto: DR

Para os pratos principais, tivemos a oportunidade de experimentar um prato de pizza e um de pasta e zuppe. Relativamente ao primeiro, a escolha do chef foi a zucca e tartudo nero (€17), uma pizza com mozzarella di bufala, caciocavallo irpino abóbora e trufa lamidana, sendo o último a nova adição. Para o segundo, o chef deu-nos a experimentar o novo ravioli freschi com recheio de pecorino romano DOP e batata, servido com pomodorini del piennolo del vesuvio DOP (€17). Como uma refeição não fica completa sem uma sobremesa, o chef deu-nos a experimentar o clássico da casa, o tiramisù (€3,5 - €6) e o semifredo al amaretto (€6), mas inovou o nosso paladar com o panna cotta alla nocciola com crumble de avelã caramelizada (€6).

Zucca e tartudo nero, uma pizza com mozzarella di bufala, caciocavallo irpino abóbora e trufa lamidana. Foto: DR

Olhando para as outras novidades, destaca-se no Piatti Piccoli o vitello tonnato (€10), uma especialidade de Piemonte, e o capocollo di martina franca IGP e Pistacchi Siciliani, um salame de excelência (€9). Na secção de Pasta e Zuppe temos a vellutata di cavolo nero (€6) e para os Secondi, o filetto di salmone com puré de beringela e espinafres salteados (€22).

Panna cotta alla nocciola com crumble de avelã caramelizada. Foto: DR

Onde? Obicà Mozzarella Bar, Rua da Escola Politécnica, 90, 1250-100, Lisboa. Quando? Domingo a quinta-feira, das 12h30 às 16h30 e das 19h às 23h; Sexta e sábado, das 12h30 às 16h30 e das 19h às 00h30. Reservas? +351 910 407 706.