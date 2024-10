Palácio da Fonte Nova. Um tesouro histórico em Sintra

A história do Palácio da Fonte Nova remonta a 1743 (data gravada numa viga da casa) e a sua trajetória é marcada por sucessivas transformações que refletem o espírito das épocas que atravessou. Originalmente constituída por um piso térreo e um andar nobre, a casa passou por intervenções significativas ao longo dos séculos, especialmente em 1917, quando foi acrescentado um novo andar e diversas alterações exteriores, adaptando-se ao gosto português da época. Com os seus beirados, pórticos e uma capela dedicada ao culto, o palácio carrega memórias de tempos passados, desde a sua origem agrícola até aos dias religiosos, com a capela a manter-se como um local de devoção.

As suas várias salas interiores, três jardins e um pátio convidam à criação de experiências personalizadas. Foto: DR

Hoje, o Palácio da Fonte Nova mantém o charme dos tempos antigos, mas com uma nova missão: albergar eventos como casamentos ou reuniões corporativas. Com uma reputação consolidada no setor de luxo, o Penha Longa Catering é o responsável pela operação deste espaço, assegurando que cada evento reflete a elegância e o requinte pelo qual são conhecidos. Com capacidade para até 600 pessoas sentadas e 1200 em pé, o palácio torna-se um local versátil, capaz de acomodar desde encontros mais íntimos ou receções mais formais. As suas várias salas interiores, os três jardins e o pátio, convidam à criação de experiências personalizadas, onde a beleza natural de Sintra se mistura com a sofisticação deste exemplar histórico.

A localização privilegiada do Palácio da Fonte Nova, a apenas 25 quilómetros de Lisboa e a 15 minutos do Penha Longa Resort, torna-o ainda mais apelativo. Foto: DR

A localização privilegiada do Palácio da Fonte Nova, a apenas 25 quilómetros de Lisboa e a 15 minutos do Penha Longa Resort, torna-o ainda mais apelativo para quem deseja um refúgio perto da cidade, mas envolvido pela tranquilidade da natureza. As comodidades modernas necessárias para eventos de grande escala, incluindo estacionamento e uma configuração diversificada, estão contempladas.

Com capacidade para até 600 pessoas sentadas e 1200 em pé, o palácio apresenta-se como sendo um local versátil, capaz de acomodar desde encontros mais íntimos até grandes receções. Foto: DR

Além deste novo espaço, o Penha Longa já opera uma série de locais exclusivos, como o Forte da Cruz no Estoril, a Casa dos Penedos em Sintra e o Alcântara Café em Lisboa.