A primavera já se celebra na Cantina de Ventozelo

Situado no Douro, o Ventozelo Hotel & Quinta é mais do que um refúgio no meio da natureza, é também um terreno de sustentabilidade, enoturismo e gastronomia regional. No ano passado, com o chef José Guedes a dirigi-lo, o restaurante começou a celebrar os produtos da região. Este ano, mantêm-se o foco nos sabores e saberes regionais, com as estações do ano e o ritmo da natureza a definirem o que cresce na horta da quinta e, consequentemente, o que chega à mesa, num menu que ganha vida com a sazonalidade.

Chef José Guedes, na Quinta de Ventozelo Foto: DR

"A favas, as ervilhas, as alcachofras, as primeiras curgetes, funchos e acelgas, todos eles vão começar a ser gradualmente incluídos no menu, à medida que forem colhidos diariamente no seu melhor ponto de maturação", explica o chef José Guedes.

Chef José Guedes Foto: DR

Para além dos legumes, até ao final de março, as introduções no menu começam pelos peixes do rio e pelas plantas ribeirinhas, com pratos como o Arroz de Peixe do Rio ou o Sável de Escabeche. Em abril, a protagonista será a laranja do Douro que, nesta altura, atinge o seu melhor ponto – será servida em pratos como o Lúcio Perca com cuscos de funcho e a Torta de Laranja. Maio é o mês em que os jardins e a horta biológica de Ventozelo atingem o pico na diversidade, e o menu passará a contar com Arroz de favas com chouriço e Truta de Boticas com piso de ervas, para além das sopas, saladas e estufados tradicionais de legumes. Por fim, junho, conhecido como mês do mel em Ventozelo, trará pratos mais doces, como o Pudim de mel.

Sopa, Cantina de Ventozelo Foto: DR

Apesar destas mudanças sazonais, a carta fixa mantém-se fiel à cozinha duriense. Rosbife de Mirandesa com pickles caseiros e queijo Terrincho, Cuscos de Vinhais com cogumelos e ovo, Bacalhau com migas de grão e couve, Cabrito de Ervedosa com batata e arroz de forno e Rancho de legumes da horta são alguns dos pratos que pode encontrar tanto ao almoço como ao jantar.

Bacalhau com migas de grão e couve, Cantina de Ventozelo Foto: DR

O restaurante localizado em Ventozelo Hotel & Quinta encontra-se aberto todos os dias da semana, entre as 12h30 até às 15h ao almoço e das 19h30 às 22h ao jantar. A propriedade, com mais de 500 anos de história, combina tradição e inovação com experiências ligadas ao vinho, à biodiversidade e, claro, à mesa.