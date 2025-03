Uma "visita de estudo" para aprender a colher cogumelos

A viagem de apanha do cogumelo parte do Algarve rumo a São Teotóneo, onde se vai realizar oa grande "caçada". O objetivo é aprender tudo sobre a colheita de cogumelos selvagens, como tal, o programa começa com uma caminhada orientada por especialistas, que ensinarão a identificar os diferentes tipos de cogumelos, como cantarelos amarelos, trompetas do monte e pé de carneiro, e, acima de tudo, a destrinçar os cogumelos comestíveis dos venenosos. Esta atividade decorrerá num montado alentejano, onde o clima e o solo favorecem o crescimento destes fungos. Após a colheita, segue-se um almoço no meio da natureza preparado pelo chef David Barata, usando os cogumelos frescos, acabados de apanhar, juntamente com outros produtos locais.

Pratos de inverno, Austa Foto: Luís Bompastor

Organizada pelo Austa, esta atividade está alinhada com a filosofia do restaurante, que privilegia produtos sazonais e de origem local. Desde a sua abertura em 2023, o espaço tem apostado numa abordagem sustentável, cultivando a sua própria horta mediterrânica e promovendo uma relação próxima com produtores regionais.

Pratos de inverno, Austa Foto: Luís Bompastor

E não é a primeira vez que o restaurante organiza eventos que dinamizam e divulgam a gastronomia regional. O último foi o austa + friends, que trouxe à cozinha do restaurante de Almancil chefs visitantes como João Rodrigues, Bruno Caseiro ouHugo Candeias. Já esta masterclass de colheita de cogumelos é o primeiro evento da nova série Field Trips – que é como quem diz "saídas de campo" ou "visitas de estudo" – do restaurante.

Terraço Austa Foto: DR

O passeio até à Costa Vicentina decorre no próximo dia 29 e custa 150 euros por pessoa, incluindo o almoço e as bebidas. As reservas devem ser feitas pelo WhatsApp, através do número 965 896 278, ou enviando um email para eat@austa.pt.