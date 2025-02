Lampreia em destaque na Cantina de Ventozelo

A iniciativa integra a rota da lampreia, que anualmente percorre o rio Douro, desde Matosinhos até São João da Pesqueira, e que, pelo quarta vez, "faz escala" na Ventozelo Hotel & Quinta, mais precisamente no restaurante do hotel.

Um dos pratos na Cantina de Ventozelo Foto: DR

Para esta ocasião, a Cantina de Ventozelo preparou um menu exclusivo em torno deste peixe de rio que tanto divide gostos, elaborado em parceria com o restaurante O Gaveto e sob a orientação do chef José Guedes, responsável pela cozinha do restaurante. A refeição, que inclui vinhos selecionados, será servida ao almoço e terá um custo de €60 por pessoa, a 25 de fevereiro, apenas.

Esta iniciativa está disponível tanto para hóspedes do hotel como a visitantes externos, reforçando o compromisso da Cantina de Ventozelo em preservar e valorizar a gastronomia tradicional e os produtos sazonais da região. Situado no antigo refeitório dos trabalhadores da quinta, o restaurante mantém a sua identidade enraizada nas tradições locais, proporcionando uma experiência autêntica aos apreciadores da boa mesa.

Cantina de Ventozelo Foto: DR

Dado que as vagas são limitadas, é necessário efetuar reserva antecipada. Os interessados podem garantir o seu lugar através do telefone 254 249 670 ou do email hotel@quintadeventozelo. pt. Não perca a oportunidade de degustar esta iguaria numa paisagem única, com vista para as magníficas encostas do Douro.