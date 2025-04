Álvaro Clavijo e João Oliveira juntos no restaurante Vista

Este evento, inaugura a temporada de convidados do Vista para 2025, um ciclo que traz ao Algarve alguns dos nomes mais influentes da cozinha internacional. Na noite em que se celebram os 51 anos do 25 de Abril, espera-se também uma verdadeira revolução na cozinha deste elegante restaurante portimomense. João Oliveira, o chef residente, mal pode esperar pela chegada do colombiano Álvaro Clavijo. Ambos têm um grande apreço por produtos locais, de pequenos produtores, e por uma gastronomia de excelência. Mas, sendo originários de países tão diferentes, é possível que as semelhanças terminem aí. Em comunicado, João Oliveira mostra-se entusiasmado com esta oportunidade de partilha e descoberta: "Receber o Álvaro no Vista é somar experiências e perspetivas. Apesar das nossas origens distintas, temos em comum o respeito pelo produto local e a busca pela excelência", diz.

Chef João Oliveira Foto: Hayley Kelsin

Motivos de entusiasmo é o que não falta. Álvaro Clavijo é um dos grandes nomes da gastronomia latino-americana. O seu restaurante El Chato é considerado o melhor da Colômbia, ocupa a terceira posição no ranking latino-americano do The World’s 50 Best Latin America 2024 e figura no 25º lugar entre os melhores do mundo. Com formação na Escuela de Hostelería Hofman, em Barcelona, e Le Cordon Bleu, em Paris, Clavijo trabalhou em algumas das melhores cozinhas do mundo, como o Noma (Copenhaga), Per Se (Nova Iorque) e L'Atelier de Joël Robuchon (Nova Iorque). Finda esta fase de itinerância, Álvaro regressou ao país natal para concretizar o seu sonho: abriu o El Chato em 2017, um bistrô contemporâneo na área de Chapinero Alto.

Chef Álvaro Clavijo Foto: DR

Sobre este encontro gastronómico, o Chef colombiano destaca a importância da troca de influências. "Cozinhar ao lado do João, num espaço tão especial, será uma experiência enriquecedora. Quero trazer um pouco da Colômbia aos portugueses e, ao mesmo tempo, deixar-me inspirar pelos sabores e aromas de Portugal", garante.

O menu da noite terá 10 momentos, com pairing vínico, e custa 300 euros por pessoa.

Situado no Bela Vista Hotel & Spa, membro da Relais & Châteaux, o Vista é um restaurante de alta gastronomia, premiado com uma estrela Michelin, e incluído nas listas dos 50 Best Discovery e dos Best Chef Awards, que se destaca pela valorização dos produtos nacionais e uma abordagem sofisticada da confeção.

Onde? Restaurante Vista, Bela Vista Hotel & Spa Quando? 25 de abril Reservas: reservas@restaurantevista.pt ou +351 282 460 280.