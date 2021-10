Adega Cartuxa lança colheita limitada do emblemático Pêra-Manca tinto 2015.

Como é habitual, o Pêra-Manca tinto 2015, o emblemático vinho da Adega Cartuxa - Fundação Eugénio de Almeida, foi elaborado a partir de castas Aragonez e Trincadeira, em vinhas com mais de 35 anos.

Trata-se de um vinho de cor granada carregada, com um aroma forte, onde se sentem ameixas secas e morangos maduros, sendo ainda encontradas notas balsâmicas como alcaçuz, esteva e folha de tabaco.

Vinho Pêra-Manca tinto 2015. Foto: Adega Cartuxa

A par da colheita, foi igualmente lançado o novo site do Clube Pêra-Manca, que oferece aos seus sócios vantagens exclusivas e acesso a eventos privados na Adega Cartuxa. É lá que o consumidor poderá validar a sua aquisição, pois cada garrafa do novo vinho apresenta um código único associado a uma imagem holográfica e a um QR Code de controlo, tendo-se assim a certeza de que o cliente comprou um Pêra-Manca tinto 2015 original.

Quanto à sua produção, o ciclo vegetativo da vinha decorreu sob condições de pouca humidade do solo e com temperaturas amenas no período de maturação. Tais condições permitiram uma evolução lenta até ao momento da vindima. A fermentação ocorreu durante um estágio de 18 meses em balseiros de carvalho francês, a uma temperatura controlada de 27 graus e remontagens manuais, ao qual se seguiram 48 meses em garrafa nas caves do Mosteiro de Santa Maria Scala Coeli, também conhecido como Convento da Cartuxa, em Évora.

Adega Cartuxa. Foto: Adega Cartuxa

"O Pêra-Manca tinto 2015, pela sua concentração em taninos, cumpriu um estágio em garrafa um pouco superior ao habitual, de forma que, neste momento, apresenta-se num ponto de evolução que permite, desde já, mostrar o seu elevado potencial, deixando para os anos que se seguem a possibilidade de acompanhar um infindável conjunto de nuances que só os grandes vinhos possibilitam", afirma Pedro Baptista, diretor vitivinícola da Fundação Eugénio de Almeida e enólogo da Adega Cartuxa.

A nova colheita Pêra-manca já se encontra disponível pelo valor de €275.