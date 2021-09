Três jantares pop-up "O Lobo Convida by Chef Hugo Guerra"

No próximo dia 25 de setembro, o Lobo Mau Restaurante estreia a primeira temporada de uma série de pop-up dinners "O Lobo Convida by Hugo Guerra", confecionados por vários chefs de renome. Ao todo, esta primeira temporada será composta por três jantares - 25 e 28 de setembro, e 1 de outubro - e, em cada episódio, haverá oportunidade para desfrutar do talento de quatro chefs (Hugo Guerra e 3 convidados) bem como de propostas diferenciadas e únicas na harmonização de vinhos.

Chef Hugo Guerra. Foto: DR

No jantar de sábado, 25 de setembro, pelas 20h, Justa Nobre junta-se a Luís Barradas, do restaurante O Nobre, Vítor Hugo Alves, chef consultor do Wine Corner, e o paring de vinhos é feito pelo sommelier e produtor Pedro Martin (Martin Boutique Wines).

Cartaz.

Na terça-feira, 28 setembro, pelas 20h, Cristina Fernandes Rubina, chef consultora, junta-se a Eugeniu Musteata, chef no Bistro 100 Maneiras e a João Francisco Duarte, chef executivo do Soão - Taberna Asiática, com pairing de vinhos de Cláudio Martins e Carlos Ferreira (Martin Wines Advisor).

Lobo Mau Restaurante. Foto: DR

Por fim, sexta-feira, 1 outubro às 20h, é a vez de Inga Martin, chef consultora & Food Stylist se aliar a João Bessa Correia, chef executivo do Rossio Gastro Bar, e a João Diogo Mendes, head chef do restaurante Mãe, com pairing de vinhos da Lobo Wines (Casa Agrícola Assis Lobo).



Em cada uma das noites, será servido um menu de degustação exclusivo de 8 momentos, composto por um amuse bouche com um welcome drink, três entradas, três pratos principais (vegetariano, peixe e carne), e sobremesa.



O valor por pessoa, que inclui o jantar de 8 momentos, bem como os vinhos que o acompanham, é de €55. A sala tem uma capacidade limitada a 45 lugares e aconselha-se reserva antecipada para o telefone: +351 911 081 498.