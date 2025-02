Vinhos em fevereiro. Douro, Alentejo e Verdes, à escolha do freguês

4 Reis Mago

Além do selo DOC Douro, este tinto leva o carimbo da solidariedade. A ideia foi homenagear dois produtores do Douro, Augusto Boal e António Lage. Quatro filhos destes produtores – dois deles também na produção de vinho – lançaram um projeto que descrevem como "paixão pelo vinho, amor às origens e solidariedade social". O nome foi escolhido para homenagear a Feira dos Reis, uma festa centenária organizada pelo Centro Social Recreativo e Cultural de Vila Verde, que vai receber parte do valor conseguido com a venda das garrafas. Os quatro filhos explicam que as uvas foram colhidas manualmente, houve desengace e esmagamento e maceração pré-fermentativa, A fermentação ocorreu a uma temperatura de 24ºC.

4 Reis Mago Foto: DR

Nome: 4 Reis Mago

Ano: 2021

Tipo de vinho: Tranquilo

Cor: Tinto

Região: Douro DOC

Castas: Sousão, Tinto Cão, Touriga Franca e Touriga Nacional

Temperatura ideal de serviço: 16ºC

Harmonização sugerida: Carnes vermelhas, cabrito assado e castanhas

Enologia: Paulo Nunes

PVP: €30

Dalva Porto 50 Years Very Old White

Poucos saberão que Dalva resulta da contração da marca C. da Silva. Quem fundou a casa foi Clemente da Silva, chegado do Brasil em 1933, um ano antes de criar uma marca que alcançou o mercado global. O diretor de enologia, José Manuel Sousa Soares, explica que este vinho do Porto aparece depois de alterações recentes à legislação onde se autoriza este novo vinho na categoria dos vinhos de idade. Antes apenas eram permitidos os de 10, 20, 30 e 40 anos. O enólogo salienta que este branco "foi elaborado com os melhores vinhos envelhecidos em cascos, por períodos variáveis nas caves Dalva, em Vila Nova de Gaia". José Sousa Soares esclarece que o processo fermentativo "é interrompido no momento ideal, de acordo com o método tradicional através da adição de aguardente de origem vínica". Este vinho tem origem em lotes de diferentes vinhos.

Dalva Porto 50 Years Very Old White Foto: DR

Nome: Dalva Porto 50 Years Very Old White

Ano: Não aplicável

Tipo de vinho: Fortificado

Cor: Branco

Região: Douro | Denominação: Porto DOP

Castas: Produzido a partir de castas brancas tradicionais da Região Demarcada do Douro

Temperatura ideal de serviço: 12ºC – 14ºC

Harmonização sugerida: Um Porto completo, para ser apreciado sozinho.

Enologia: José Manuel Sousa Soares

PVP: €325

Tons de Duorum Tinto

Foram as diferentes tonalidades que dão vida ao vale do Rio Douro e o significado da expressão latina "a dois" que inspirou a casa para a escolha do nome. João Portugal Ramos apostou num projeto definido pela vinícola como "produção de vinhos de qualidade no Douro com características únicas e de dimensão internacional". Para os responsáveis o vinho Tons de Duorum "exprime todo o terroir desta região e são o resultado da interação da natureza e do trabalho do homem". Quanto à vinificação, o registo é desengaçar e esmagar as uvas, maceração pré-fermentativa a frio em lagares de inox equipados com robot de pisa, durante cerca de três dias. Após o final desta maceração, as uvas são transferidas para cubas de fermentação de aço inox, onde decorre a fermentação alcoólica a temperatura controlada, de cerca de 25ºC.

Tons de Duorum Tinto Foto: DR

Nome: Tons de Duorum

Ano: 2023

Tipo de vinho: Tranquilo

Cor: Tinto

Região: Douro DOC

Castas: Touriga Franca, Touriga Nacional e Tinta Roriz

Temperatura ideal de serviço: 14ºC – 17ºC

Harmonização sugerida: Acompanha bem entradas de enchidos, pratos de carne vermelha (grelhados e assados) e polvo à lagareiro.

Enologia: João Maria Ramos/João Perry Vidal

PVP: €5,49

Herdade do Rocim Sommelier Edition Vinho Tinto

Não foi a primeira vez nem será a última que a Herdade do Rocim convida sommeliers para fazerem um vinho no Alentejo. Desta vez foi Filipe Wang que confessa ter aceitado "sem hesitação". O escanção explica que fez um blend de várias parcelas de onde provou e selecionou as amostras. Filipe Wang refere que é um tinto com 13,5 graus de uma região quente, "mas com um micro-clima muito específico", isto é, "apresenta uma frescura e elegância fora de série, e é menos estruturado que um ‘típico’ vinho tinto do Alentejo".

A vindima foi manual, o desengace total e o esmagamento foi muito ligeiro. Fermentou em depósito de cimento a uma temperatura controlada e estagiou 14 meses em barricas usadas de carvalho francês de 500 litros e numa talha de barro de 750 litros.

Herdade do Rocim Sommelier Edition Vinho Tinto Filipe Wang Foto: DR

Nome: Herdade do rocim Sommelier Edition Vinho Tinto

Ano: 2023

Tipo de vinho: Tranquilo

Cor: Tinto

Região: Alentejo

Castas: Alicante Bouschet, Trincadeira, Moreto e Tinta Grossa

Temperatura ideal de serviço: 14 - 17ºC

Harmonização: Carne de porco à alentejana

Enologia: Pedro Ribeiro/Filipe Wang

Pvp: €30

Paço de Teixeiró Vinha de Souzais 2023

O enólogo chefe da Wine Stone, David Baverstock, não tem dúvidas que o branco "é um passo importante para a casa, que tem mantido um olhar atento à preservação das tradições vinícolas da região e uma aposta na inovação". O branco é feito a partir de uma parcela plantada há cerca de 45 anos, numa vinha com 430 metros de altitude. O enólogo garante que "reflete com precisão o terroir único dos solos xistosos da região, evidenciando a harmonia entre as três castas mais emblemáticas da propriedade".

A vinificação inclui um processo de fermentação que decorre em cubas de aço inoxidável, sendo que 40% do lote finaliza-a em barricas novas de carvalho francês. O estágio tem a duração de cinco meses, e inclui a técnica de batonnage, que enriquece a complexidade e a textura do vinho. David Baverstock conclui que "cada garrafa reflete a dedicação à qualidade e ao respeito pelas tradições da região".

Paço de Teixeiró Vinha de Souzais 2023

Nome: Paço de Teixeiró Vinha de Souzais

Ano: 2023

Tipo de vinho: Tranquilo

Cor: Branco

Região: Vinho Verde

Castas: Avesso (40%), Loureiro (40%) e Trajadura (20%)

Temperatura ideal de serviço: 8 e 12ºC

Harmonização: Um prato tradicional de bacalhau

Enologia: David Baverstock

Pvp: €18