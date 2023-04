Memórias do Brasil. Ocean apresenta menu inspirado em sabores tropicais

Mais do que um fine dining de estrela Michelin, o que se experiencia no Ocean, vencedor do Top 10 Restaurantes 2022 do prémio Mesa Marcada, é uma verdadeira viagem gastronómica, não só pelos cinco sentidos, mas para lá da costa portuguesa. Há três anos que o chef Hans Neuner e a sua equipam retiram inspiração do que se encontra para lá do oceano, através das suas viagens de pesquisa com foco na cozinha portuguesa, sendo que a proposta mais recente traz os sabores tropicais brasileiros para o centro do prato.

Chef Hans Neuner. Foto: D.R

De nome Memórias do Brasil, conta com doze momentos distintos e caracteriza-se por ser uma fusão de raízes indígenas, africanas e europeias. Do novo menu destacam-se iguarias como pão de queijo, tradicional do país em questão; feijoada de lavagante com barriga de porco e chouriço; moqueca com raia, camarão vermelho e ovas de truta; e ainda barriga de atum com café e maracujá.

Memórias do Brasil caracteriza-se por ser uma fusão de raízes indígenas, africanas e europeias. Foto: Stils Portugal