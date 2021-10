Six Senses Douro Valley lança clube de vinhos exclusivo

Criado a pensar nos amantes de vinho, o novo programa Wine Moments do Six Senses Valley dá-lhe a conhecer melhor a diversidade e qualidade dos vinhos do Douro.

Em cada uma das modalidades, Tawny (€500) e Vintage (€900), está incluída a oferta de um kit de boas-vindas, o envio de caixas mistério três a quatro vezes por ano, visitas guiadas gratuitas a quintas e adegas da região, condições especiais para eventos vínicos no hotel e ainda um desconto de 5% nos vinhos à venda na loja do mesmo, bem como uma degustação - de vinhos, claro.

Programa Wine Moments, do Six Senses Douro Valley Foto: Six Senses Douro Valley

O Vale do Douro é a maior região vinícola montanhosa no mundo, com mais de 40 mil hectares de vinhas plantadas em socalcos e mais de 100 variedades certificadas.

Para aderir ao programa anual Wine Moments basta ligar para 254 660 600 ou enviar um e-mail para sommelier-dourovalley@sixsenses.com ou mario.claro@sixsenses.com.