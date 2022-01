Quatro programas para aproveitar a vida no Convento do Espinheiro

Não há confinamentos ou pandemia que abalem o Convento do Espinheiro. Prova disto é a proposta mais recente do hotel de 5 estrelas que lhe proporciona uma escapadinha irresistível na paisagem alentejana. Afinal, o melhor modo de começar o ano é com uma pausa bem merecida depois das festas.



Seja para passar um fim de semana alargado ou uma semana inteira, o programa conta com dois pacotes diferentes, de quatro e sete noites, ideais para umas miniférias em família, com a cara metade ou sozinho.

Exterior do Convento do Espinheiro Foto: Convento do Espinheiro

Interior do Convento do Espinheiro Foto: Convento do Espinheiro

Ambos os pacotes incluem um número diverso de atividades para disfrutar ao longo dos dias. Estamos a falar de pequeno-almoço buffet, acesso gratuito ao ginásio, sauna, banho turco, jacuzzi e piscinas interior e exterior, welcome drink no bar, concierge dedicado das 9h às 17h, prova de vinhos, visita histórica aos recantos do convento e um voucher de 50% de desconto na Ervideira Wine Shop.

Quarto Foto: Convento do Espinheiro

Bar do Convento do Espinheiro Foto: Convento do Espinheiro

A isto juntam-se ainda as escolhas personalizadas de cada hóspede, que poderá escolher uma oferta em cada uma das quatro opções:

Na região – visita guiada à cidade de Évora com guia privado, visita guiada à adega Fita Preta com prova de vinhos ou passeio a cavalo;

No spa – pode escolher de entre duas massagens e uma esfoliação;

Para degustar no quarto – licor regional acompanhado de doce conventual, espumante e chocolates ou vinho regional e fruta;

Experiência gastronómica – degustação de tábua de queijos e vinho regional no bar ou uma refeição de três pratos no restaurante Divinus.

Press Pause está disponível até 31 de março, sendo que o hotel está encerrado entre 23 de janeiro e 8 de fevereiro.

Preços: a partir de 756 euros as 4 noites ou 1050 euros as 7 noites.

Reservas: reservas@conventodoespinheiro.com ou +351 266 788 200.