Estes são os países mais seguros do mundo para se viajar sozinho

Pode não ser para todos os feitios, mas viajar sozinho tem inúmeras vantagens e descomplica muitas etapas antes, durante e depois da viagem. Para além de poder fazer todas as escolhas e roteiros a solo, esta é também uma opção mais económica e uma escolha muito preferida pelos mais jovens, sejam solteiros ou não. Entre as preocupações de quem viaja sozinho está, sem dúvida, o critério da segurança. Será o destino seguro o suficiente para se caminhar nas ruas, de noite, sem companhia? Chegar ao aeroporto e apanhar um transporte público até ao centro da cidade é boa ideia?Um estudo recente levado a cabo pela empresa Bounce chega agora à lista dos países mais seguros para onde viajar sozinho não será, à partida, uma preocupação. Se só a taxa de criminalidade tivesse sido considerada no estudo,e violência, seguida da Eslovênia, do Japão, da Geórgia, da Islândia, de Ruanda, da Croácia, da República Checa, da Áustria e da Dinamarca.

No entanto, o estudo também analisou outros fatores pertinentes para o viajante a solo, como o custo dos transportes públicos, o clima, o preço médio da hospedagem, a qualidade dos hotéis, bares, restaurantes, atrações, programas de grupo ou nível de precipitação, para revelar quais são os melhores países, em geral, para se viajar sozinho. No total, foram considerados 12 fatores. No pódio estão a Islândia, Malta e Portugal. Seguidos de Croácia, Espanha, Belize, Montenegro, Japão, Eslovénia e Irlanda.

No artigo que a Condé Nast Traveler espanhola dedica ao estudo, Portugal vem descrito como um país "conhecido pelas suas belas paisagens, praias, arquitetura, gastronomia... mas também por ser um país amigável e seguro". O nosso país obteve nesta classificação uma das mais altas pontuações em termos de segurança e de criminalidade entre os países analisados, e também uma boa nota em termos de qualidade de alojamento.