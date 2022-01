Mandali, um novo santuário espiritual em Itália

Mandali Retreat Centre Foto: DR

um termo de origem chinesa que se refere ao trabalho ou exercício de cultivo da energia)

Wouter e Wildrik,

Em Itália, acaba de inaugurar um novo ponto de atração para todos os adeptos de uma vida mais zen. Chama-se, e oferece uma experiência de retiro espirtual única, a duas horas de Milão. Localizado no alto de uma colina com vista para o, com uma vista de cortar a respiração para os, é um cenário idílico no qual descansar, refletir e até começar um novo capítulo.O que promete este centro de retiro, que tem programas que podem durar três, cinco ou sete dias? Ensinar a desenvolver um estilo de vida consciente, saudável e sustentável, e uma ligação mais profunda a si próprio. Todas as atividades são opcionais e incluem, bem como workshops de crescimento pessoal ou períodos de silêncio.O lado prático é complementado por um menu composto por alimentos vegetarianos nutritivos que são servidos diariamente utilizando ingredientes de origem local e, na sua maioria, orgânicos. Os mentores do retiro,dois amigos empreendedores, convidam os visitantes a libertar traumas e stress enquanto relaxam no centro de tratamentos de corpo existente no complexo, onde háe acesso a terapeutas especializados que oferecem tratamentos corporais holísticos utilizando produtos naturais.Os fundadores inspiraram-se numa viagem à Índia, em 2009, quando fizeram o seu primeiro retiro silencioso. "Não fazíamos ideia de quão profundamente esta experiência iria mudar as nossas vidas. Tínhamos trinta anos e finalmente lembrámo-nos de quem realmente éramos, talvez pela primeira vez desde a infância" afirmam, na página que detalha o projeto. Todas as experiências podem ser consultadas aqui