Truques para disfarçar uma ressaca (que resultam mesmo)

Tem provavelmente o WhatsApp em loucura, com tantas mensagens a combinar jantares e, tal como acontece todos os anos, já sabe que serão cometidos alguns excessos. É inevitável — abriu oficialmente a época das festas com a agravante de que, no dia seguinte, continua a ter de acordar cedo para ir trabalhar, como em todos os outros dias. Só que desta vez está com uma dor de cabeça monumental, a sua boca sabe ao cachorro quente que comeu às três da manhã ("para ensopar") e, para cúmulo, a sua cara foi atropelada por um camião TIR — com o rasto dos pneus a deixar uma mensagem muito clara: RESSACA!

Agora já sabe que vai enfrentar os olhares cúmplices e/ou reprovadores dos colegas, os comentários "divertidos" e as perguntas "Uiii, ainda te lembras de alguma coisa para contares à malta?". Claro que não (não se vê logo?), e mesmo que se lembrasse também não ia querer contar, por isso o melhor será evitar aparecer nesse estado lastimável e não deixar que alguém perceba por onde andou na noite passada. Para isso precisa, em primeiro lugar, de disfarçar algumas das sequelas bem chapadas na cara: os olhos raiados, os papos, as manchas e a pele cinzenta. Felizmente que estes cinco pequenos passos percorrerem um longo caminho nessa direcção:

1 – Duche frio

O quê?! Não lhe apetece meter-se debaixo de água fria? Temos pena, não se tivesse encharcado ontem à noite! Mas está com sorte, porque não precisa de ser mesmo fria, basta que saia tépida e o importante é não tomar um duche de duas horas com água a ferver, porque se o fizer a sua pele vai ficar ainda mais afogueada. A alternativa é água fria, e um bom champô ou gel de banho à base de menta (como o Redken Brews Mint shampoo) ainda refrescam mais. Não se esqueça de lavar a cara em abundante água fria, o que deverá diminuir a vermelhidão e fechar os poros – além de que se vai sentir bem mais acordado.

Shampoo Redken Brews Mint, Redken Foto: Redken

A modelo Kate Moss, que não costumava faltar a muitas festas, mas tinha um ar sempre impecável, jura por uma solução ainda melhor: encha o lavatório da cozinha com água, gelo, rodelas de pepino, e meta a cabeça lá dentro. O choque vai acordá-lo, o frio fechar os poros, e pepino não está lá como decoração, como nos provam todas aquelas imagens de mulheres com rodelas nos olhos: tem imensos nutrientes, antioxidantes e vitamina C —e nós vamos precisar deles todos.

2 – Sacos para os olhos

Está na altura de tratar especificamente dos olhos, e se um pepino é bom, dois sacos de chá são ainda melhores. O objectivo é acordar os olhos e acabar com aquelas duas bolsas flácidas, por isso não se acanhe e use o chá mais preto que tiver: quanto mais teína melhor — a cafeína faria o mesmo efeito, mas não vamos sugerir que coloque duas cápsulas de café nos olhos, pois não? Entretanto, se esteve atento ao primeiro ponto sabe perfeitamente que não pode simplesmente fazer o chá a colocar os sacos nos olhos — nada de calores, lembra-se? Primeiro os sacos de chá têm de arrefecer e enquanto espera coloque duas colheres bem frias na zona dos olhos. É maravilhoso.

Como vê, sugerimos apenas remédios caseiros, mezinhas de eficácia comprovada, mas se preferir pode também usar um creme específico para o efeito, como o Eye Fuel de Kiehl's, que é obviamente muito mais prático e simples de colocar. Já agora, sabem qual é o ingrediente principal deste unguento salvador? Cafeína, pois claro…

Eye Fuel, €23,00, Kiehl's Foto: Kiehl's

3 – Massagem hidratante

Uma curta massagem facial é fantástica para recuperar o vigor da pele, e a melhor parte é que não precisa de se inscrever num SPA. É muito simples de fazer em casa e bastam qualquer coisa como dez minutos para começar a sentir os efeitos. Há até quem jure a pés juntos pelos benefícios a longo prazo desta "drenagem linfática em versão Faça Você Mesmo", mas para já tudo o que o queremos é eliminar esse ar derreado da cara. Este é o caminho: comece no pescoço e vá subindo até às orelhas, percorra os maxilares até ao queixo e siga para as maçãs do rosto, até finalmente terminar no contorno dos olhos. Não tenha pressas, nem pressões, isto não é uma massagem tailandesa e deve massajar o rosto de forma suave, em movimentos circulares.

Pode – e deve – acompanhar a massagem com um creme hidratante e antioxidante, porque na noite anterior, apesar da quantidade de líquidos que ingeriu, a pele perdeu mais água do que se tivesse ido para a praia. É fundamental recuperar a hidratação.





A Ressaca

4 – Aspirina

Os shots deram cabo de si e a dor de cabeça é insuportável, não é? Então vai mesmo ter de tomar qualquer coisa para isso, mas desta vez escolha a boa e velha aspirina, porque o mesmo comprimido que lhe tira a dor de cabeça tem um efeito vasodilatador que vai fazer com que o sangue flua muito melhor.

5 – Hálito

Já saiu de casa e está banhado, massajado, arranjado e revigorado. Sim, com tudo isto perdeu muito mais tempo do que seria desejável, mas a recompensa aguarda-o num dia "normal" de trabalho. Também não se esqueceu obviamente de lavar os dentes, mas não pense que esse bafo de cão desaparece assim tão fácil. Assim, não se esqueça de levar uma garrafa de água (reutilizável, por favor) e uma maçã para comer no caminho. Serão a derradeira arma para vencer os horrores da noite passada.